Τέλος εποχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Άλαν Γκρίνσπαν, ο επιδραστικός οικονομολόγος που καθοδήγησε μαεστρικά τη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πέντε θητειών του ως επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), υπό τέσσερις προέδρους, πέθανε σε ηλικία 100 ετών.

Όπως αναφέρει το NBC News, ο Γκρίνσπαν συνετέλεσε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σύγχρονου αμερικανικού καπιταλισμού από τα τελευταία χρόνια της εποχής του Ψυχρού Πολέμου έως την αυγή της ψηφιακής εποχής.

Ο Γκρίνσπαν γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου 1926, στη συνοικί Ουάσινγκτον Χάιτς της Νέας Υόρκης, όπου έδειξε κλίση στα μαθηματικά από νεαρή ηλικία. Στα πρώτα του χρόνια, φοίτησε στη Σχολή Τζούλιαρντ και έπαιζε τζαζ σαξόφωνο και κλαρινέτο σε μια μπάντα.

Σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, αποκτώντας πτυχίο το 1948 και μεταπτυχιακό το 1950, και στη συνέχεια ξεκίνησε να εργάζεται για το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια υπό τον οικονομολόγο Άρθουρ Φ. Μπερνς, μελλοντικό πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Ο Γκρίνσπαν έφυγε από τo Κολούμπια το 1953 και εντάχθηκε σε μια εταιρεία οικονομικών συμβούλων που έγινε γνωστή ως Townsend-Greenspan Co., Inc. Πέντε χρόνια αργότερα, έγινε πρόεδρος και κύριος ιδιοκτήτης της εταιρείας.

Η πρώτη εμφάνιση του Γκρίνσπαν στην πολιτική σκηνή ήρθε το 1967, όταν υπηρέτησε ως σύμβουλος στην προεδρική εκστρατεία του Ρίτσαρντ Νίξον το 1968. Ο Γκρίνσπαν βοήθησε στη μετάβαση του Νίξον στο Οβάλ Γραφείο, αλλά δεν δέχθηκε κάποια θέση στην κυβέρνηση.

Συμβούλευε ανεπίσημα τον Νίξον σε άτυπη βάση και, μετά την παραίτηση του Νίξον το 1974, ανέλαβε θέση στην κυβέρνηση του Προέδρου Τζέραλντ Φορντ ως πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων, υπηρετώντας μέχρι το 1977. Ακολούθησε πολιτικές που, σε συνδυασμό με μια πιο αυστηρή νομισματική πολιτική από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα με επικεφαλής τον Πολ Βόλκερ, βοήθησαν στη μείωση του πληθωρισμού από 11% σε 6,5%.



Το 1977, στο ξεκίνημα της προεδρίας του Τζίμι Κάρτερ, ο Γκρίνσπαν επέστρεψε στην εταιρεία συμβούλων του στη Νέα Υόρκη και αποδέχτηκε μια θέση έκτακτου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, όπου έλαβε διδακτορικό στα οικονομικά.

Ο Γκρίνσπαν επέστρεψε σε κυβερνητική υπηρεσία όταν ο Πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγκαν τον διόρισε για να καλύψει τη θητεία του Βόλκερ ως «ισχυρός άνδρας» της Fed. Ο διορισμός του Γκρίνσπαν επιβεβαιώθηκε από τη Γερουσία στις 11 Αυγούστου 1987, κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του Ρίγκαν.

Στις 19 Οκτωβρίου 1987, ή αλλιώς «Μαύρη Δευτέρα», όταν ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έπεσε κατακόρυφα κατά περισσότερο από 22% - η μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία πτώση που έχει καταγραφεί ποτέ στον δείκτη - ο Γκρίνσπαν κινήθηκε αστραπιαία για να διατηρήσει τη ρευστότητα στις αγορές. Από τότε και στο εξής, οι κινήσεις της Fed για την υποστήριξη των αγορών σε επεισόδια αστάθειας έγιναν γνωστές ως «κίνηση Γκρίνσπαν».

Ο Γκρίνσπαν ηγήθηκε της Fed σε καθοριστικά γεγονότα, συμπεριλαμβανομένης της έκρηξης της φούσκας των dotcom και των συνεπειών των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.

Ο Γκρίνσπαν, ο οποίος υπηρέτησε πέντε συνεχόμενες τετραετείς θητείες, συνταξιοδοτήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2006. Έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη θητεία ως πρόεδρος της Fed, πίσω από τον Γουίλιαμ ΜακΤσέσνεϊ Μάρτιν, ο οποίος υπηρέτησε από το 1951 έως το 1970.

Πηγή: skai.gr

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