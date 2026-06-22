Σημαντικές αναφορές στη Λιβύη και την Ανατολική Μεσόγειο έκανε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Κάιρο με τη συμμετοχή της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι, ο υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας Φαϊζάλ μπιν Φαρχάν, ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν, ο Πακιστανός ΥΠΕΞ Ισάκ Νταρ, καθώς και ο ανώτερος σύμβουλος των ΗΠΑ για αραβικές και αφρικανικές υποθέσεις, Μασάντ Φαρές Μπούλος, στενός συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Φιντάν, στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκαν περιφερειακά ζητήματα και ιδιαίτερα οι εξελίξεις στη Λιβύη.

«Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε μια σημαντική συζήτηση για το θέμα της Λιβύης. Όταν συζητούσαμε τη Λιβύη, είχαμε την ευκαιρία να θέσουμε και άλλα ζητήματα της Μεσογείου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας αναφέρθηκε και στην ξεχωριστή τετραμερή συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Τουρκίας, Αιγύπτου, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν, τονίζοντας ότι πρόκειται για χώρες με μεγάλη γεωπολιτική βαρύτητα, σημαντικούς πληθυσμούς και αυξημένο αίσθημα ευθύνης για τη σταθερότητα της περιοχής.

«Η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία, η Αίγυπτος και το Πακιστάν είναι μεγάλες χώρες της περιοχής, με σημαντικές δυνατότητες και αίσθημα ευθύνης. Διαθέτουν μεγάλους πληθυσμούς, εκτεταμένη γεωγραφική παρουσία και σημαντικές δυνατότητες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Φιντάν.

Πηγή: skai.gr

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