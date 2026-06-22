Τέλος το Μουντιάλ για τον Νίκο Σλότερμπεκ

Σοβαρό πλήγμα για την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Όπως έγινε γνωστό, ο Νίκο Σλότερμπεκ αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο του Μουντιάλ 2026 καθώς τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας επιβεβαίωσαν ότι έχει υποστεί ρήξη έσω πλευρικού συνδέσμου.

Ο 25χρονος αμυντικός της Γερμανίας αναμένεται να μείνει εκτός για τουλάχιστον 6-8 εβδομάδες και ενώ είχε ξεκινήσει βασικός κόντρα σε Κουρασάο και Ακτή Ελεφαντοστού.

Ωστόσο, αντικαταστάθηκε λόγω του προβλήματός του στο ημίχρονο του αγώνα με τους Αφρικανούς.



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