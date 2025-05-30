Λογαριασμός
Φάμελλος για την έναρξη των Πανελλαδικών: Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στέλνει μήνυμα στους υποψήφιους που ξεκινούν σήμερα τις Πανελλήνιες εξετάσεις

Φάμελλος

Μήνυμα συμπαράστασης στους υποψηφίους φοιτητές που ξεκίνησαν σήμερα να εξετάζονται στις Πανελλήνιες, έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στο X.

Ο κ. Φάμελλος, παροτρύνει μεταξύ άλλων, τους μαθητές να δώσουν τον αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η «η ζωή είναι μεγαλύτερη από τις εξετάσεις».

Δείτε την ανάρτηση: 

