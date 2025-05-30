Μήνυμα συμπαράστασης στους υποψηφίους φοιτητές που ξεκίνησαν σήμερα να εξετάζονται στις Πανελλήνιες, έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στο X.

Ο κ. Φάμελλος, παροτρύνει μεταξύ άλλων, τους μαθητές να δώσουν τον αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η «η ζωή είναι μεγαλύτερη από τις εξετάσεις».

Σήμερα ξεκίνησε για τους μαθητές και τους γονείς ένας απαιτητικός αγώνας.



Να δώσετε τον αγώνα αυτόν με όλες σας τις δυνάμεις, αλλά να θυμάστε ότι η ζωή είναι μεγαλύτερη από τις Πανελλαδικές εξετάσεις.



Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας,… — Socratis Famellos (@SFamellos) May 30, 2025

