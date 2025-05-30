Μήνυμα συμπαράστασης στους υποψηφίους φοιτητές που ξεκίνησαν σήμερα να εξετάζονται στις Πανελλήνιες, έστειλε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, με ανάρτησή του στο X.
Ο κ. Φάμελλος, παροτρύνει μεταξύ άλλων, τους μαθητές να δώσουν τον αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις, υπενθυμίζοντας ωστόσο ότι η «η ζωή είναι μεγαλύτερη από τις εξετάσεις».
Δείτε την ανάρτηση:
Σήμερα ξεκίνησε για τους μαθητές και τους γονείς ένας απαιτητικός αγώνας.— Socratis Famellos (@SFamellos) May 30, 2025
Να δώσετε τον αγώνα αυτόν με όλες σας τις δυνάμεις, αλλά να θυμάστε ότι η ζωή είναι μεγαλύτερη από τις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας,…
