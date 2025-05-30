Αναφορικά με τις εξελίξεις γύρω από τη Μονή Σινά, μετά και τις διαβεβαιώσεις του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Αιγύπτου για διατήρηση της ιερότητας του χώρου, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος.

«Καταρχήν, νομίζω αν συνέβαινε κάτι τέτοιο και εφαρμοζόταν η απόφαση του δικαστηρίου της Αιγύπτου, είναι καταπάτηση των θρησκευτικών ελευθεριών, των ατομικών δικαιωμάτων και κυρίως αμφισβήτηση της διαχρονικής ιστορίας και παρουσίας της Μονής στον συγκεκριμένο τόπο», όπως είπε.

«Πρέπει να δούμε ποια είναι η παρουσία της και η θετική συμβολή της στον τόπο: ζούσαν καταρχήν ισλαμιστές βοσκοί από την ίδια τη Μονή. Συνέβαλε ουσιαστικά στην αύξηση του τουρισμού, οι Βεδουίνοι ζουν κάτω από τη Μονή και η Μονή τούς χρηματοδοτεί, τους δίνει σπίτια να μείνουν και αυτοί τη σέβονται. Δεν υπάρχει διάκριση τέτοιων πραγμάτων».

«Δυστυχώς μια ακραία ισλαμική οργάνωση είναι αυτή που ξεκίνησε όλο αυτό το θέμα, αμφισβητώντας την κυριότητα των μοναχών επί της Μονής και επί των μνημείων. Ποιο μνημείο σήμερα παγκοσμίως έχει τίτλους κυριότητας; Να είμαστε λογικοί: κανένα. Είχε ξεκινήσει από τους Αδελφούς Μουσουλμάνους αυτό» υπογράμμισε ο μητροπολίτης Μεσσηνίας.

«Λίγη ψυχραιμία ως προς τις αντιδράσεις μας»

Ερωτηθείς κατά πόσο ήταν καθησυχαστική η προεδρία της Αιγύπτου μετά την ανακοίνωσή της, δήλωσε πως όλοι ήξεραν ποια θα ήταν η απόφαση του δικαστηρίου, γι' αυτό και η ελληνική κυβέρνηση, σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας και το υπουργείο Εξωτερικών, βρίσκονταν για πολλούς μήνες σε δίαυλο επικοινωνίας με τις αντίστοιχες υπηρεσίες και υπουργεία της αιγυπτιακής κυβέρνησης και είχαν καταλήξει σε μια συμφωνία, η οποία έπρεπε να είχε υπογραφεί από τις δυο μεριές, ώστε να γίνει αντίστοιχα νόμος του κράτους.

«Με αυτόν θα κατοχυρώνονταν και η Μονή και η περιουσία της και τα κτήματα και ό,τι άλλο θεωρούνταν σε εκκρεμότητα» εξήγησε.

«Είχε συζητηθεί και σε επίπεδο υπηρεσιακών υπαλλήλων και με επιστημονικές επιτροπές, αλλά και δεσμεύτηκε ο πρόεδρος Σίσι έναντι του Έλληνα πρωθυπουργού ότι θα προχωρήσει αυτή η λύση. Έχουμε ανάγκη από λίγη ψυχραιμία ως προς τις αντιδράσεις μας, όταν αντιμετωπίζουμε τέτοια πράγματα και προπαντός σε περιοχές που υπάρχει μεγάλη δυσκολία πρόσβασης εξαιτίας της γλώσσας. Δεν νομίζω πως όλοι ξέρουμε αραβικά και μπορούμε να διαβάσουμε τις πρωτότυπες αποφάσεις. Νομίζω και οι ελληνικές μεταφράσεις της απόφασης δεν διαλευκαίνουν την υπόθεση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.