Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ μίλησε ο αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος, εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής του Σινά στην Αθήνα, αναφερθείς στις ραγδαίες εξελίξεις με την υπόθεση μετά και την επίσημη ανακοίνωση της Αιγύπτου ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αλλαγής καθεστώτος στη Μονή.

«Δεν είπε κανείς ότι χάνεται η Μονή ή φεύγουν οι μοναχοί. Ούτε άλλαξαν τα πράγματα το βράδυ, αυτά είναι εκτιμήσεις αυτών που θέλουν να δώσουν αισιόδοξο τόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αρχιμανδρίτης. «Η Ιερά Μονή Σινά βρίσκεται στην Αίγυπτο από τον 5ο αιώνα. Από τον 5ο αιώνα μέχρι σήμερα ουδέποτε διαλύθηκε, ώστε η περιουσία της να διασκορπιστεί. Ερχόμαστε λοιπόν στον 21ο αιώνα όπου Αδελφοί Μουσουλμάνοι λένε "αυτά τα οποία έχετε στην ιδιοκτησία σας από τον 5ο αιώνα δεν ανήκουν σε εσάς, αλλά στο αιγυπτιακό κράτος. Δεν μιλάμε για εκτάσεις τεράστιες καλλιεργήσιμες ή οτιδήποτε, αλλά για το βασικό κτίριο της Μονής. Βρείτε μου ένα σημείο στις ανακοινώσεις που λέει ότι το κτίριο της Μονής ανήκει στους μοναχούς».

«Τον Δεκέμβριο του 2024 εκπονήσαμε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους εξουσιοδοτημένους από την αιγυπτιακή κυβέρνηση. Αυτός ήταν αποδεκτός και από τις δυο πλευρές και βάδιζε για υπογραφές. Τρεις μήνες πήγαινε από υπουργείο σε υπουργείο στην Αίγυπτο, εμείς ήμασταν έτοιμοι κάθε στιγμή να υπογράψουμε, και χωρίς καμία προειδοποίηση και χωρίς κανέναν λόγο 28 Μαΐου, ενώ εκείνοι δεν είχαν υπογράψει αυτό που υποσχέθηκαν, εκδίδεται μια δικαστική απόφαση τελείως κόντρα με τον εξωδικαστικό».

«Ο εξωδικαστικός ξέρετε τι προέβλεπε; ότι και οι 71 εκτάσεις θα ανήκουν στο μοναστήρι. Τι σχέση έχει αυτό με τη δικαστική απόφαση; Αν διαβάσετε προσεκτικά τις τελευταίες ανακοινώσεις της Αιγύπτου, μιλάει μόνο για φιλοξενούμενους μοναχούς», συμπλήρωσε και απαντώντας σε ερώτηση αν έχει λάβει όλα τα έγγραφα της δικαστικής απόφασης τόνισε:

«Έχουμε πληροφόρηση της δικαστικής απόφασης την οποία βλέπουν και οι νομικοί μας. Σε σχέση με το συνυποσχετικό για τη διακοπή της δίκης, η δικαστική απόφαση δεν έχει καμία σχέση. Δεν έπρεπε να ειδοποιηθούμε από τους αρμόδιους και εμείς και η ελληνική κυβέρνηση ότι τελικά θα πάμε σε δικαστική απόφαση;

Πηγή: skai.gr

