Την άμεση σύγκληση της κοινοβουλευτικής επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και την εξέταση μαρτύρων «για να διερευνήσει το σκάνδαλο και όσα διαδραματίστηκαν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια» ζητά το ΚΚΕ.

Με επιστολή τους προς τον πρόεδρο της επιτροπής, Αθ. Μπούρα, οι βουλευτές του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης και Βασίλειος-Κωνσταντίνος Μεταξάς σημειώνουν ότι «τα όσα αποκαλύπτονται τις τελευταίες ημέρες σχετικά με το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία. Είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ από την κυβέρνηση της ΝΔ και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Γιατί στα πλαίσια αυτής της πολιτικής προωθήθηκε η αποσύνδεση της επιδότησης από την παραγωγή, που είχε ως αποτέλεσμα την μεγαλύτερη εγκατάλειψη καλλιεργούμενων εκτάσεων και την μείωση των εκμεταλλεύσεων».

«Έτσι άνοιξαν οι πόρτες της διαφθοράς και της ψηφοθηρίας των κατά καιρούς κυβερνώντων γύρω από τις επιδοτήσεις για να πλουτίζουν διάφοροι επιτήδειοι μηχανισμοί, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι ο οργανισμός λειτουργούσε και σαν υποχείριο επιχειρηματικών συμφερόντων» προσθέτουν οι βουλευτές και τονίζουν: «Αν πραγματικά ήθελαν οι κυβερνήσεις να εκλείψουν τέτοια εκφυλιστικά φαινόμενα θα ικανοποιούσαν το πάγιο αίτημα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος να συνδέονται οι επιδοτήσεις με την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο και θα ικανοποιούσαν τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτών, που είναι πραγματικό θύμα όλων των παραπάνω».

