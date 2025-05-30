Για το διπλωματικό θρίλερ των τελευταίων ωρών γύρω από τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης του Σινά στην Αίγυπτο μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο νομικός εκπρόσωπος της Μονής, Χρήστος Κομπιλίρης.

«Πράγματι η απόφαση του δικαστηρίου της Αιγύπτου προκάλεσε αναστάτωση και ανασφάλεια για τον εξής λόγο: είχε υπάρξει μια συμφωνία», όπως είπε χαρακτηριστικά.

«Όλο αυτό το διάστημα τον τελευταίο χρόνο υπήρχαν διάφορες αναβολές της υπόθεσης που δικαζόταν σε δεύτερο βαθμό από το Εφετείο της Αιγύπτου. Πρόκειται για μια υπόθεση που έχει ξεκινήσει πάνω από 10 χρόνια και είχαν γίνει σοβαρές προσπάθειες για να μπορέσει η υπόθεση να κλείσει εξωδικαστικά. Στο πλαίσιο αυτό, είχε κατέβει αντιπροσωπεία της ελληνικής κυβέρνησης στην Αίγυπτο με αξιωματούχους και από το υπουργείο Εξωτερικών και με τον κύριο Καλατζή ως γενικό γραμματέα Θρησκευμάτων από το υπουργείο Παιδείας, για να συναντηθεί με αντιπροσωπεία της Αιγύπτου και τον κυβερνήτη του νοτίου Σινά».

«Είχαμε καταλήξει σε ένα κείμενο, όπου θα γίνονταν κάποιες τελικές παρατηρήσεις, για να μπορέσει να κλείσει η υπόθεση εξωδικαστικά. Αυτό λοιπόν το κείμενο που θα αποτελούσε συμφωνία μιλούσε για πλήρη αναγνώριση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος της Μονής επί όλων των εκτάσεων. Ενώ η απόφαση η οποία βγήκε χθες, για να είμαστε και προσεκτικοί, αποτελεί χειρόγραφο σχέδιο του δικαστή, όπου μιλούσε για αναγνώριση περίπου 46 εκτάσεων, όχι το σύνολο δηλαδή που είχε συμφωνηθεί, και κάνει αναφορά για κάποιο δικαίωμα κρίσης/κατοχής για να μπορούν να ασκούνται τα θρησκευτικά καθήκοντα».

Έτσι, συνεχίζοντας, ο κ. Κομπιλίρης, έκανε λόγο για υπαναχώρηση της αρχικής συμφωνίας που είχε φτάσει σε τελικό επίπεδο διαπραγματεύσεων, καθώς οι υπογραφές ήταν προ των πυλών.

«Είχε συνταχθεί προσχέδιο αυτής της συμφωνίας, κείμενα είχαν ανταλλαχθεί, υπάρχουν όλα εγγράφως. Πρέπει να γίνει εδώ και μια πολύ σημαντική διάκριση: από τη μία είναι η θρησκευτική ελευθερία να μπορούν οι μοναχοί να ασκούν τα θρησκευτικά καθήκοντα, από την άλλη όμως είναι το ιδιοκτησιακό. Με βάση την απόφαση που βγήκε αυτήν τη στιγμή φαίνεται να είναι εκτός οι κεντρικοί κήποι της Μονής, γύρω στις 16 εκτάσεις. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας για τους μοναχούς, γιατί από αυτά ζουν. Δηλαδή η Μονή θα μείνει ουσιαστικά χωρίς ιδιοκτησία».

«Το καθαυτό κτίριο της Μονής είχε κηρυχθεί προ 2-3 δεκαετιών ως αρχαιολογικός χώρος. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει», συμπλήρωσε.

