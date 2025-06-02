Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφθεί την Πέμπτη τον Βόλο, με σκοπό να επιθεωρήσει τις νέες επενδύσεις της METLEN Energy & Metals στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ομίλου, Ευάγγελο Μυτιληναίο, προκειμένου να ενημερωθεί για την πρόοδο των έργων και τις στρατηγικές συνεργασίες της εταιρείας.

Η METLEN μετατρέπει τον Βόλο σε αμυντικό βιομηχανικό κόμβο

Η METLEN ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία στον τομέα της άμυνας, επεκτείνοντας το βιομηχανικό συγκρότημα του Βόλου. Συγκεκριμένα, η εταιρεία υπέγραψε προσύμφωνο αγοράς ενός ακινήτου έκτασης 19 στρεμμάτων εντός της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, με εργοστασιακές εγκαταστάσεις 5.000 m², και σχεδιάζει την αγορά ενός ακόμα όμορου ακινήτου έκτασης 8 στρεμμάτων. Αυτές οι εκτάσεις συνορεύουν με οικόπεδο 32 στρεμμάτων που αποκτήθηκε το 2023, όπου ήδη κατασκευάζεται σύγχρονη εργοστασιακή μονάδα για την παραγωγή υψηλής εξειδίκευσης μεταλλικών κατασκευών για αμυντικές εφαρμογές.

Η συνολική έκταση των 60 στρεμμάτων θα ειδικεύεται στην κατασκευή αρμάτων, καθώς και εξαρτημάτων, εξοπλισμού και ειδικών κατασκευών για θωρακισμένα στρατιωτικά οχήματα, με προηγμένη τεχνολογία συγκόλλησης και συναρμολόγησης. Στην πλήρη ανάπτυξή της, η μονάδα θα αποτελείται από το εργοστάσιο της Νέας Ιωνίας Βόλου, της Service Steel στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, καθώς και τριών ακόμα συγκροτημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της σημερινής εξαγοράς, συνολικά πέντε αυτοτελή εργοστάσια.

Στρατηγική συνεργασία με την IVECO

Η METLEN ανακοίνωσε πρόσφατα στρατηγική συνεργασία με την ιταλική IVECO Defence Vehicles, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων. Η συμφωνία προβλέπει την παραγωγή στρατιωτικών οχημάτων με κατανομή παραγωγής 40% στην Ελλάδα και 60% στην Ιταλία, ανοίγοντας νέες αγορές για την METLEN, όπως η ιταλική, η ρουμανική και η ολλανδική.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στον Βόλο υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων της METLEN για την ελληνική οικονομία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας. Η δημιουργία ενός ισχυρού αμυντικού βιομηχανικού κόμβου στον Βόλο αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στην ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό αμυντικό τομέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.