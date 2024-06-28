ΕΕ: Πληροφορίες για αντίδραση του Μητσοτάκη με αφορμή γαλλογερμανική πρόταση στο κείμενο της Στρατηγικής Ατζέντας

Την αντίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προκάλεσε η γαλλογερμανική πρόταση σημαντικών τροποποιήσεων την τελευταία στιγμή στο κείμενο της Στρατηγικής Ατζέντας που είχε συζητηθεί εκτενώς σε επίπεδο Μονίμων Αντιπροσώπων.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, αντέδρασε έντονα εγείροντας θέμα αρχής και θεσμικής διαδικασίας, υπενθυμίζοντας ότι το κείμενο είχε συζητηθεί εκτενώς στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων και ζήτησε να μείνει ως έχει.

Η κ. Μελόνι στήριξε αμέσως την πρόταση αυτή και ζήτησε να παραμείνει το κείμενο ως έχει.

Η παρέμβαση υπέρ της διατήρησης του κειμένου χωρίς σημαντικές τροποποιήσεις υποστηρίχθηκε από την πλειονότητα των εταίρων, μεταξύ των οποίων της Κύπρου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σουηδίας, του Λουξεμβούργου, της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Τσεχίας, της Λιθουανίας και του Βελγίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

