Μητσοτάκης: Το ζωντανό, Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι μία σημαντική καινοτομία

Καλή αρχή ευχήθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο υπουργείο Παιδείας, με αφορμή την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Φροντιστηρίου για τους μαθητές της Γ´ λυκείου.

Επίσημη πρώτη μέρα για το ψηφιακό φροντιστήριο και την πρώτη σύγχρονη (live) παράδοση της δωρεάν παρεχόμενης υπηρεσίας, για το μάθημα της Ιστορίας, παρακολούθησε το απόγευμα ο πρωθυπουργός και ξεναγήθηκε στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο μετάδοσης των μαθημάτων.

Συνοδευόμενος από τον υπουργό Κυριάκο Πιερρακάκη και τις υφυπουργούς Ζέττα Μακρή και Ιωάννα Λυτρίβη, ο πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για το νέο σύστημα υποστήριξης της μαθησιακής διαδικασίας και να συνομιλήσει με την καθηγήτρια Ευαγγελία Μπινιώρη, καθώς και τη διερμηνέα νοηματικής Νεφέλη Ράντου, η οποία κατά τη διάρκεια του μαθήματος βιντεοσκοπείται προκειμένου η νέα υπηρεσία να είναι προσβάσιμη στα παιδιά με προβλήματα ακοής.

Στην πρώτη συνεδρία καταγράφηκαν 4.000 ταυτόχρονες συνδέσεις. Σε πρώτη φάση προσφέρεται ενισχυτική διδασκαλία για 11 πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, με τη συνδρομή 79 καθηγητών. Στην ολοκληρωμένη εκδοχή της, η σύγχρονη (live) τηλεκπαίδευση θα παρέχει υποστήριξη σε 45 μαθήματα.

«Το ζωντανό, Ψηφιακό Φροντιστήριο είναι μία σημαντική καινοτομία. Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να μπορούν να έχουν οι μαθητές πρόσβαση σε ένα ποιοτικό συμπληρωματικό μάθημα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

«Είμαι σίγουρος ότι ο θεσμός αυτός θα ριζώσει», προσέθεσε.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν νωρίτερα στην είσοδο του κτιρίου η ηγεσία του υπουργείου, Κυριάκος Πιερρακάκης, υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, και οι υφυπουργοί Ζέττα Μακρή και Ιωάννα Λυτρίβη.

«Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκεστε εδώ σήμερα για την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Φροντιστηρίου», δήλωσε από την πλευρά του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό.

Ο υπουργός έκανε λόγο για «μία σημαντική αρχή» που γίνεται σήμερα ενώ σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας περισσότεροι από 4.000 μαθητές ήδη συνδέθηκαν για να παρακολουθήσουν τα δωρεάν, ζωντανά απογευματινά μαθήματα.

«Έχει πολλές καινοτομίες, ανάμεσά τους το ότι θα έχουμε ζωντανά διερμηνεία στη νοηματική, στη συνέχεια θα μπει και υποτιτλισμός. Είναι μία σημαντική υπηρεσία, που περιμένουμε να αγκαλιάσουν οι μαθητές», προσέθεσε ο κ. Πιερρακάκης.

Ο πρωθυπουργός και η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από το στούντιο στο ισόγειο του υπουργείου την παράδοση του μαθήματος της Ιστορίας, με το οποίο κάνει πρεμιέρα σήμερα το Ψηφιακό Φροντιστήριο.

Αναλυτικότερα, όσοι και όσες μαθητές και μαθήτριες της Γ' λυκείου επιθυμούν να παρακολουθούν τα μαθήματα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου θα πρέπει να συνδεθούν στην πλατφόρμα digitalschool.gov.gr με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Στο Ψηφιακό Φροντιστήριο έχει δωρεάν πρόσβαση κάθε υποψήφιος εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να παρακολουθεί κατά τις απογευματινές ώρες, ζωντανά, παραδόσεις για το σύνολο της ύλης στα εξεταζόμενα μαθήματα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών μαθημάτων, όπως γραμμικό και αρχιτεκτονικό σχέδιο, γερμανικά και γαλλικά.

Σε πρώτη φάση, όπως ανέφερε ο Κυρ. Πιερρακάκης, θα γίνουν παραδόσεις σε 11 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και στη συνέχεια, θα διδάσκονται 19 μαθήματα των ΓΕΛ και 26 των ΕΠΑΛ.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι συμμετέχοντες δεν έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν, μπορούν όμως να υποβάλλουν ερωτήσεις, οι οποίες θα απαντώνται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται από το στούντιο που έχει στηθεί στο ισόγειο του υπουργείου.

Οι συνολικά 79 εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν στο Ψηφιακό Φροντιστήριο έχουν στη διάθεση τους ψηφιακά εργαλεία για να γίνει το μάθημα πιο κατανοητό, ενώ θα δίνουν σημειώσεις σε κάθε μάθημα στους μαθητές και κάποια τεστ.

Το πρόγραμμα του Ψηφιακού Φροντιστηρίου είναι ανηρτημένο στην πλατφόρμα http://digitalschool.gov.gr.

