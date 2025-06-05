Στη Βάλια Κάλντα, τον Εθνικό Δρυμό της Πίνδου με τις μορφολογικές αντιθέσεις και τον μοναδικό πλούτο σε χλωρίδα και πανίδα βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Ο κ. Ανδρουλάκης ακολούθησε μια από τις διαδρομές του Δρυμού και στον φακό αποτυπώθηκε το ιδιαίτερο ανάγλυφο της Πίνδου με τους παραπόταμους, τις λίμνες και τα πυκνά δάση που αποτελούν καταφύγιο για πληθώρα ειδών της ελληνικής πανίδας.

«Ο φυσικός μας πλούτος δεν είναι προνόμιο της δικής μας γενιάς. Έχουμε χρέος να τον προστατεύσουμε και για όλες τις επόμενες» ήταν το μήνυμα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

