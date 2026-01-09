Μητσοτάκης: Το 2025 ήταν καλό για τα ΑΕΙ, το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερο

Στις διαγραφές των «αιώνιων φοιτητών» από τα Δημόσια Πανεπιστήμια και τις παρεμβάσεις βελτιστοποίησης των υποδομών τους στο σήμερα, αναφέρθηκε με νέα ανάρτησή του στα σόσιαλ μίντια o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Το 2025 ήταν μία καλή χρονιά, το 2026 θα είναι ακόμα καλύτερη», υπογράμμισε.

Στο σχετικό βίντεο, που ξεκινά με ένα χιουμοριστικό καρέ τύπου «blooper» ο πρωθυπουργός τονίζει πως το 2025 υλοποιήθηκε η δέσμευση περί διαγραφής των εκατοντάδων χιλιάδων «αιώνιων φοιτητών» από τα μητρώα των πανεπιστημίων.

«Για να είμαι πιο ακριβής, 308.000 κατ' όνομα φοιτητές, διεγράφησαν», είπε μεταξύ άλλων.

«Επίσης, το τέλος του 2025 μας βρίσκει χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας των δημοσίων πανεπιστημίων», πρόσθεσε συνοψίζοντας πως τελειώνει μια πρακτική δεκαετιών η οποία είχε ταλαιπωρήσει πολύ το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και έτσι περνάμε σε μια νέα εποχή.

Τέλος, ο κος Μητσοτάκης, παρουσίασε και αντιπαρέβαλε δύο φωτογραφίες, από το κυλικείο της Νομικής Σχολής που αποτύπωναν το πώς ήταν και πώς είναι σήμερα.

Παράλληλα παρέθεσε την εικόνα του χώρου της νέας βιβλιοθήκης της σχολής Θετικών Επιστημών από το ΑΠΘ, χώρου που επί χρόνια βρισκόταν υπό κατάληψη, να έχει «μεταμορφωθεί» σε έναν «πραγματικό χώρο γνώσης για τους φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου».

