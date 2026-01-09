«Ένιωσα αριστερός μπροστά στη Μελόνι»: Το πηγαδάκι Δένδια – Βορίδη – Πλεύρη

Συγχαρητήρια στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικο Δένδια έδωσαν μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τον νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης και ο Μάκης Βορίδης, όπως φαίνεται και στην χαρακτηριστική φωτογραφία. Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση, σε χαλαρό κλίμα, μεταξύ των 3 ανδρών είχε ως εξής:

Μάκης Βορίδης: Εγώ να κάτσω δεξιά, γιατί είμαι κανονικός δεξιός. Δεν μου αρέσει το Κέντρο.

Νίκος Δένδιας: Δηλαδή εμένα, μου αρέσει;

Θάνος Πλεύρης: Καλά, να κάτσω εγώ αριστερά. Άλλωστε στο πρόσφατο συνέδριο που συμμετείχα, μπροστά στη Μελόνι, ένιωσα αριστερός.

Σημειώνεται ότι στην ψηφοφορία ψήφισαν υπέρ 160 βουλευτές, κατά 134 και ένας δήλωσε παρών, σε σύνολο 295 ψηφισάντων.

Πηγή: skai.gr

