Στην τηλεδιάσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» θα συμμετάσχει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, o πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς

Μητσοτάκης

Αναβάλλεται η αυριανή απογευματινή συζήτηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ηλία Κανέλλη στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου δημόσιων συζητήσεων «Κι αυτοί είναι η Ελλάδα - Συζητήσεις στο Ωδείο Αθηνών», λόγω της συμμετοχή του πρωθυπουργού στις 17:45 στην τηλεδιάσκεψη ηγετών της Συμμαχίας των Προθύμων.

Την τηλεδιάσκεψη οργανώνουν ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ, o πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Συμμαχία των Προθύμων Πόλεμος στην Ουκρανία
