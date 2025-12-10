Τσιάρας: Για να υπάρξει εκτόνωση, θα πρέπει οι αγρότες να κάτσουν στο τραπέζι

Για μια έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους βουλευτές έκανε λόγο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, υπογραμμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για την αντιμετώπιση των προβλημάτων με τους αγρότες, τονίζοντας πως υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης και σχέδιο λύσεων, αρκεί, όπως είπε, η άλλη πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι.

Ο κ. Τσιάρας, ο οποίος ενημέρωσε τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με τις εξελίξεις στο αγροτικό ζήτημα, στα γραφεία του κόμματος στην Πειραιώς, ανέφερε ότι «είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πραγματικά σοβαρή και εποικοδομητική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές».

Ο ίδιος τόνισε ότι «είναι πάντα πολύ σημαντικό να μπορεί κανείς με διάλογο να εντοπίζει όλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν και να επιχειρεί με διάλογο. Πιστεύω ότι με το διάλογο μπορούμε να τα λύσουμε όλα. Και σήμερα ήταν μία έντονη αλλά ουσιαστική συζήτηση με τους συναδέλφους βουλευτές για όλα τα θέματα που τους απασχολούν γιατί βεβαίως μπορούμε να δώσουμε λύση μέσα από διαδικασίες που υπάρχουν».

Αναφερόμενος στις κινητοποιήσεις των αγροτών, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι υπάρχει στρατηγική εκτόνωσης και συγκεκριμένα σχέδια που συζητούνται σε καθημερινή βάση, ξεκαθαρίζοντας, ωστόσο, ότι «για να υπάρξει αυτή η εκτόνωση την οποία όλοι θέλουμε θα πρέπει η άλλη πλευρά δηλαδή εκπρόσωποι των αγροτών να βρεθούν στο τραπέζι της συζήτησης».

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει «με κάθε δυνατό τρόπο» πως στηρίζει τους Έλληνες αγρότες, «με συνέπεια και συνέχεια», μια πολιτική που, όπως είπε, υπηρετεί διαχρονικά.

«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει με κάθε δυνατό τρόπο, και αυτό είναι καταγεγραμμένο από όλη την προηγούμενη περίοδο, ότι στέκεται με κάθε δυνατό μέσο και με κάθε δυνατή βοήθεια δίπλα στους Έλληνες αγρότες. Είναι μια πολιτική που η ΝΔ υπηρετεί διαχρονικά», τόνισε ο κ. Τσιάρας.

Αναφερόμενος στις διαφωνίες μεταξύ των βουλευτών, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι «ακούστηκαν φωνές, υπήρξε ένταση – αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά όταν μια συζήτηση έχει ένταση και ζωντάνια, τότε είναι πραγματικά υγιής».

Το Μέτρο 23 και οι πληρωμές

Σε ό,τι αφορά το Μέτρο 23, ο υπουργός ανέφερε ότι «το έχουν ήδη λάβει πάνω από 131.000 αγρότες», ενώ άλλοι δικαιούχοι βρίσκονται στη διαδικασία ελέγχου. Υπενθύμισε επίσης ότι το Μέτρο 23 αποτελεί «πολιτική επιλογή της κυβέρνησης».





