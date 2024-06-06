Μια διαφορετική συνέντευξη στην κάμερα του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 παραχώρησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα γούρια του στις εκλογές, τον αθλητισμό, ενώ αποκάλυψε και ποιο είναι εκείνο το βίντεο που δεν τον αφήνουν οι συνεργάτες του να δημοσιεύσει ακόμα στο TikTok.

Αρχικά, σε ερώτηση αν νιώθει πιο άνετα σε εκπομπές πολιτικές ή ψυχαγωγικές, απάντησε «και στις δυο, όμως στο σπίτι βλέπω αθλητικά», ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι, όπως όλοι οι άνθρωποι, έχει και ο ίδιος τα δικά του γούρια.

«Δεν αλλάζω γούρια. Πάντα έχω, αλλά δεν θα τα πω. Έχω και με τις εκλογές και με τον Ολυμπιακό, από την αρχή μέχρι το τέλος».

Στη συνέχεια, η κουβέντα μεταφέρθηκε στο πολιτικό πεδίο, με τον κ. Μητσοτάκη να τονίζει πως ο αριθμός των ευρωβουλευτών θα εξαρτηθεί από το πόσα μικρά κόμματα θα μπουν στην Ευρωβουλή, προσθέτοντας ότι:

«Εμείς τον δικό μας στόχο τον έχουμε θέσει σε επίπεδο ποσοστών. Πάντα κάνω πρόβλεψη για το εκλογικό αποτέλεσμα, μόνο με την οικογένειά μου. Το Σάββατο το μεσημέρι γράφουμε σε ένα χαρτάκι την πρόβλεψή μας, χωρίς να τη φανερώσουμε. Συνήθως εγώ είμαι αυτός που πέφτει μέσα».

Έχω ένα βίντεο για τις ποδοσφαιρικές μας επιδόσεις στο TikTok - Χειρότερό μου άθλημα το άλμα επί κοντώ»

Σε ερώτηση για τον αθλητισμό, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα νέα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός θα τους δώσει μεγάλες χαρές στη ζωή τους. «Καλά τα social media και τα κινητά, όμως η άθληση καλύτερη», όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ παραδέχτηκε πως το χειρότερό του άθλημα είναι σίγουρα το άλμα επί κοντώ.

Τέλος, αποκάλυψε με χιουμοριστική διάθεση ότι έχει ένα βίντεο «για τις ποδοσφαιρικές μας επιδόσεις στο TikTok, αλλά δεν θα το βγάλουμε ακόμα, μετά τις Ευρωεκλογές», για να καταλήξει με την ελπίδα να ξεκουραστεί το Σαββατοκύριακο του Αγίου Πνεύματος, «κάπου μεταξύ Τήνου και Κρήτης».

