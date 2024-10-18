Κουτσούμπας: «Ο Μητσοτάκης οφείλει απαντήσεις για την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή»

«Η κυβέρνηση της ΝΔ, στο πλαίσιο των επικίνδυνων σχεδιασμών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, εμπλέκει χωρίς κανένα όριο και φραγμό τη χώρα μας στους δύο πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, μεγαλώνοντας τους κινδύνους για το λαό μας. Χθες ο πρωθυπουργός υπέγραψε με τον Ζελένσκι συμφωνία για συνεργασία "σε θέματα ασφάλειας", ενώ την ίδια ώρα από το Λιμάνι του Πειραιά μεθοδεύονταν η αποστολή πολεμικού φορτίου για το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, την οποία απέτρεψαν οι λιμενεργάτες. Είχε προηγηθεί η αποκάλυψη της συμμετοχής της Ελλάδας με πολεμικά αεροσκάφη F-16 Viper σε ΝΑΤΟϊκή άσκηση με σενάριο την υποστήριξη πυρηνικών επιχειρήσεων», δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας υπογραμμίζοντας στη συνέχεια:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα και την ελληνική Βουλή και να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα δικαιολογημένα ερωτήματα που προκύπτουν από την ανακοίνωση της ουκρανικής Προεδρίας:

- Τι πολεμικό υλικό έχει στείλει η χώρα μας και τι επιπλέον έχει στα σχέδια της να στείλει στην Ουκρανία;

- Ποιους Ουκρανούς εκπαιδεύει, πού και πώς;

- Ποιοι είναι οι πρόσθετοι πόροι που θα δαπανηθούν για την εκπαίδευση των Ουκρανών στα F-16;

- Τι συμφωνίες υπάρχουν για συμμετοχή επιχειρηματικών ομίλων στη λεία της "ανοικοδόμησης";

- Τι άλλες συμφωνίες έχει υπογράψει η ελληνική κυβέρνηση με το αντιδραστικό καθεστώς Ζελένσκι;».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

