Την άποψη που εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι «δεν είναι ο σωστός χρόνος» για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους σχολίασε, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Αναφερόμενος σε όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την ανάγκη τήρησης πρώτα «ενός οδικού χάρτη», ο κ. Κασσελάκης τόνισε:

«Ποιον οδικό χάρτη εννοεί; Τον οδικό χάρτη του Νετανιάχου; Τον οδικό χάρτη των εποικισμών που έχει καταδικάσει ο ΟΗΕ; Οδικός χάρτης στη σφαγή ενός λαού δεν υπάρχει».

«Ούτε υπάρχει πιο σωστός χρόνος από τώρα που όλη η Ευρώπη κινητοποιείται και ήδη τρεις χώρες, Ισπανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, προχώρησαν στην αναγνώριση», σημείωσε, καλώντας τον πρωθυπουργό «να αφήσει τις υπεκφυγές και να προχωρήσει στην άμεση αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους, που αποτελεί εχέγγυο ειρηνικής συμβίωσης του ισραηλινού και του παλαιστινιακού λαού στη Μέση Ανατολή».

«Η Ελλάδα υπήρξε πάντα στη σωστή πλευρά της Ιστορίας ως προς την τήρηση του διεθνούς δικαίου και τους αγώνες των λαών για ανεξαρτησία. Καλώ τον πρωθυπουργό να μην αμαυρώσει αυτήν την εθνική μας παρακαταθήκη», κατέληξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Δεν είναι ο σωστός χρόνος», δήλωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους, αλλά θα ήθελε να το κάνει κάποτε, μετά την τήρηση ενός οδικού χάρτη.

Ποιον οδικό χάρτη εννοεί; Τον οδικό χάρτη του Νετανιάχου; Τον οδικό χάρτη των εποικισμών που έχει… — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) May 29, 2024

Πηγή: skai.gr

