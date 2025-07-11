Μητσοτάκης: Συνάντηση με την αντιπρόεδρο της Meta για την ασφάλεια των παιδιών στα social

Με την Αντίγκονι Ντέιβις, αντιπρόεδρο της Meta αρμόδια για την ασφάλεια, και με άλλα στελέχη της εταιρείας, συναντήθηκε σήμερα Παρασκευή ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η αντιπροσωπεία της Meta επανέλαβε την πλήρη στήριξη της εταιρείας στην πρόταση της Ελλάδας για καθιέρωση ενός ενιαίου ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βάσει του οποίου θα απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων για την πρόσβαση ανηλίκων σε ψηφιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Αναγνωρίστηκε, επίσης, ο ηγετικός ρόλος που έχει αναλάβει η Ελλάδα στην πανευρωπαϊκή συζήτηση για την προστασία των παιδιών και των εφήβων από ακατάλληλο περιεχόμενο και τον κίνδυνο ψηφιακού εθισμού.

Σημειώθηκαν οι δυνατότητες γονικού ελέγχου και πιστοποίησης ηλικίας που διαθέτει η ελληνική εφαρμογή Kids Wallet, η οποία έχει παρουσιαστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και συζητήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας ανάμεσα στα κράτη και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ώστε να διαμορφωθούν οι αποτελεσματικότερες δικλίδες προστασίας για τους ανήλικους χρήστες.

Κατά την έναρξη της συνάντησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Αντίγκονι Ντέιβις είχαν τον παρακάτω διάλογο (ανεπίσημη μετάφραση από τα αγγλικά):

Κυριάκος Μητσοτάκης: Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, πιστεύω ότι έχουμε να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που μας αφορά όλους, και αυτό είναι η προστασία των παιδιών μας από τον εθισμό στο διαδίκτυο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν στον ψηφιακό κόσμο. Είναι ένα ζήτημα που με απασχολεί ιδιαίτερα. Το έθεσα, μάλιστα, σε επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών, αξιοποίησα μέρος της ομιλίας μου πέρυσι για να τονίσω τη σημασία μιας παγκόσμιας αντίδρασης σε αυτό το πρόβλημα.

Όπως θα συζητήσουμε, έχουμε αναλάβει μερικές πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες όσον αφορά στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που κάνει δύο πράγματα: ενημερώνει τους γονείς σχετικά με τα υπάρχοντα εργαλεία γονικού ελέγχου, αλλά προσφέρει επίσης έναν καλά δοκιμασμένο τρόπο για να διασφαλίσουμε ότι γνωρίζουμε την πραγματική ηλικία όσων χρησιμοποιούν ψηφιακές εφαρμογές, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια να καθορίσουμε την πρόσβαση που μπορούν να έχουν σε διάφορους τύπους ψηφιακών υπηρεσιών.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία, το Kids Wallet, που παρουσιάστηκε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι έχει αποκτήσει μεγάλη δυναμική και αποσπάσει μεγάλη στήριξη. Όταν μιλήσαμε γι’ αυτό το πρόβλημα στην Ελλάδα, λάβαμε πραγματικά εξαιρετικά θετικά σχόλια από τους γονείς, αλλά και από τα παιδιά, τα οποία αναγνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Θα το επαναλάβω: τάσσομαι υπέρ της συνεργασίας με τους «μεγάλους παίκτες» στον τομέα της τεχνολογίας προκειμένου να βρούμε λύσεις που θα είναι επωφελείς για όλους, γιατί γνωρίζω ότι κι εσείς αντιλαμβάνεστε πως υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί, και αυτό δεν είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε μόνοι μας. Μπορούμε να ακολουθήσουμε δύο τρόπους για να το αντιμετωπίσουμε: να υιοθετήσουμε μια πολύ συγκρουσιακή προσέγγιση ή να προσπαθήσουμε να υιοθετήσουμε μια συνεργατική προσέγγιση. Είμαι πολύ υπέρ της δεύτερης επιλογής και της εξεύρεσης λύσεων που θα περιλαμβάνουν και τους σχεδιαστές των προϊόντων που χρησιμοποιούν τα παιδιά και οι έφηβοί μας.

Θεωρώ ότι είναι πραγματικά η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Με επηρέασε πολύ ένα βιβλίο που γνωρίζετε πολύ καλά, «Η Γενιά του Άγχους» (“The Anxious Generation”) του Τζόναθαν Χάιντ. Επισημαίνει ότι μάς πήρε πολλές δεκαετίες για να τοποθετήσουμε ζώνες ασφαλείας στα αυτοκίνητα. Τώρα γνωρίζουμε ποιο είναι το πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε τα εργαλεία. Το ερώτημα είναι αν έχουμε τη βούληση και την ικανότητα να δημιουργήσουμε ένα κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο, στο οποίο κάθε εταίρος θα αναλαμβάνει το δικό του μερίδιο ευθύνης.

Επομένως, με χαροποιεί ιδιαίτερα που θέλατε να συζητήσετε μαζί μας αυτό το ζήτημα και σας ευχαριστώ για την επίσκεψή σας στην Αθήνα».

Αντίγκονι Ντέιβις: Θέλω να σας ευχαριστήσω, πρώτα απ’ όλα, για την πρόσκλησή σας. Γνωρίζω την κληρονομιά του ονόματός μου, κάτι που παίρνω αρκετά στα σοβαρά.

Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω και να αναγνωρίσω τον ηγετικό σας ρόλο, τον δικό σας και της κυβέρνησής σας σε αυτόν τον τομέα, ιδίως τον ηγετικό ρόλο που έχετε σε τεχνικό επίπεδο, στην ανάπτυξη ενός συστήματος με το οποίο μπορούμε να επαληθεύσουμε την ηλικία. Συμφωνούμε, όπως κι εσείς, ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος ή σε επίπεδο συσκευής και εκτιμούμε πραγματικά την ηγετική προσέγγιση που ακολουθήσατε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ, και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.

Είμαστε ένθερμοι υποστηρικτές της ηλικίας ψηφιακής ενηλικίωσης, όπως γνωρίζετε. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συνδεθεί με τη γονική έγκριση, όπως πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμόζεται με συνέπεια από το σύνολο του κλάδου, αλλά πιστεύουμε ότι αυτή είναι η σωστή πορεία προς τα εμπρός. Όπως και εσείς, συμφωνώ ότι είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε πώς να βάλουμε τα παιδιά σε θέση να χρησιμοποιούν με ασφάλεια αυτά τα είδη εργαλείων που είναι, εν τέλει, ιδιαίτερα σημαντικά, σε πεδία δημιουργικότητας, εξερεύνησης, θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα να το προστατεύουμε αυτό. Αλλά και να διασφαλίσουμε τόσο οι έφηβοι όσο και οι γονείς τους μπορούν να συμμετέχουν. Και αυτό θα επιτευχθεί με αυτόν τον τρόπο.

Ξέρετε, είμαι στη Meta 11 χρόνια και για τουλάχιστον αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε επικεντρωθεί στο πώς θα θέσουμε σε εφαρμογή τα σωστά εργαλεία. Έχουμε περισσότερα από 50 εργαλεία. Πρόσφατα εγκαινιάσαμε τους Teen Accounts, που κέρδισαν βραβείο στην Ισπανία, για τις προσπάθειές μας. Οι Teen Accounts έχουν σχεδιαστεί για να θέτουν σε εφαρμογή τις σωστές προεπιλογές για τους εφήβους, τις σωστές δικλίδες ασφαλείας ώστε να μην ανησυχούν οι γονείς. Αλλά έχουν επίσης σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν ότι μπορούμε να βρούμε τρόπους να εμπλέξουμε και τους γονείς. Αυτές οι προεπιλογές δεν μπορούν να αλλάξουν αν είσαι κάτω των 16 ετών χωρίς να αναμειχθεί ο γονέας σου. Και ένα από τα βασικά πράγματα που προσπαθούμε να διευθετήσουμε είναι πώς πραγματικά να το κάνουμε εύκολο για τους γονείς.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκο και αποθαρρυντικό για τους γονείς.

Αντίγκονι Ντέιβις: Ναι, τα καταστήματα εφαρμογών έχουν περίπου 1,5 έως 2 εκατομμύρια εφαρμογές. Όταν δίνετε στο παιδί σας ένα smartphone, αυτές οι εφαρμογές είναι πλέον διαθέσιμες σε αυτό. Επομένως, είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει αυτή η πρώτη γραμμή άμυνας. Θέλω, λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για τις προσπάθειές σας πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Στη σύσκεψη έλαβαν επίσης μέρος ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

