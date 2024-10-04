Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον νέο Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Marko Bošnjak, ο οποίος συνοδευόταν από τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο Τμήματος του ΕΔΑΔ, δικαστή Γιάννη Κτιστάκι.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον κ. Bošnjak για την ανάληψη των καθηκόντων του.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναγνωρίστηκαν οι μεταρρυθμίσεις που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση και η έμπρακτη προσήλωσή της στο σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης.
