Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ: Η ΝΔ ταυτίζεται 50 χρόνια με τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία των Ελλήνων

«Σήμερα είναι μια πολύ μεγάλη ημέρα για όλους τους Έλληνες, γιατί ανεξάρτητα από τις επιλογές του κάθε πολίτη, η ΝΔ γεννήθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ταυτόχρονα με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας και έχει συνδέσει το όνομά της - μέσω και της ευρωπαϊκής πορείας- με τη σταθερότητα και την ασφάλεια της χώρας» τόνισε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, αναφερόμενος στην εκδήλωση το βράδυ στη Ρηγίλλης για τα γενέθλια του κυβερνώντος κόμματος.

Σχετικά με την παρουσία των κκ Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά υπογράμμισε πως «η παράταξη είναι απολύτως ενωμένη και τα τελευταία χρόνια έχει αλλεπάλληλες επιτυχίες, διασφαλίζοντας αναπτυξιακούς ρυθμούς, μεγάλη μείωση της ανεργίας και αντιμετωπίζοντας τις κρίσεις του μεταναστευτικού, της απειλής της Τουρκίας και του κορωνοϊού».

«Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν συμβάλει τα μέγιστα στην πορεία της ΝΔ και της Ελλάδας και προφανώς είναι μαζί μας σε αυτό το θετικό έργο. Είναι σπουδαίο τμήμα της ιστορίας και της παράταξής μας και είναι μαζί μας στο θετικό και δημιουργικό έργο της κυβέρνησής μας αυτή την περίοδο», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τις ερωτήσεις βουλευτών της ΝΔ ο κ. Θεοδωρικάκος απάντησε ότι «δεν πιστεύω ότι υπάρχουν ομάδες, οι βουλευτές έχουν κάθε δικαίωμα και την ευθύνη να κάνουν ερωτήσεις, να στηρίζουν τις απόψεις τους ως στελέχη μιας δημοκρατικής παράταξης» και προσέθεσε ότι αυτό «δεν είναι ούτε επιλήψιμο, ούτε πρέπει να ενοχοποιείται».

Σχετικά με την κρίση στη Μέση Ανατολή ο Υπουργός Ανάπτυξης επισήμανε πως θέση όλων μας είναι να αποκλιμακωθεί η ένταση και να αποφευχθούν τα χειρότερα. «Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου δεν είναι θετική εξέλιξη, δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτές αυξήσεις χωρίς να δικαιολογούνται» σημείωσε και υπογράμμισε ότι «υπάρχουν συνεχείς έλεγχοι στην αγορά, είναι καθημερινή δουλειά της ΔΙΜΕΑ και θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα». «Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει υποθετικά σενάρια για να προχωρήσει σε αυξήσεις» τόνισε και ξεκαθάρισε πως «στην παρούσα φάση δεν υπάρχουν εξελίξεις που να οδηγούν σε αυξήσεις των τιμών».

Για την επίσκεψη του πρωθυπουργού και κυβερνητικού κλιμακίου στον Έβρο ο κ. Θεοδωρικάκος επισήμανε πως πρόκειται για ένα συνολικό πρόγραμμα έργων, δράσεων και παρεμβάσεων ύψους 2,8 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών και τη δημιουργία των απαραίτητων δυνατοτήτων στους νέους ανθρώπους της περιοχής να μείνουν στον Έβρο και να προχωρήσει μπροστά ο τόπος. Ειδικότερα για το υπουργείο Ανάπτυξης είπε πως θα χρηματοδοτηθεί το σύνολο των αναπτυξιακών σχεδίων με 34 εκατ. ευρώ και θα δημιουργηθούν αρκετές εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας.



