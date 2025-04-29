Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε τη Δευτέρα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, με Έλληνες γιατρούς που εργάζονται στις ΗΠΑ και συναδέλφους τους που βρίσκονται στην Ελλάδα σχετικά με την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να νομοθετήσει την αυτόματη αναγνώριση ειδικότητας και εξειδίκευσης που έχουν αποκτηθεί στην Αμερική, μέτρο που ανοίγει τον δρόμο ώστε να μπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στην Ελλάδα.

Με βάση τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, γιατροί που έχουν αποκτήσει ειδικότητα στις ΗΠΑ, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τον αρμόδιο αμερικανικό φορέα, θα μπορούν να αναγνωρίζουν την ειδικότητά τους αυτόματα στην Ελλάδα, υποβάλλοντας μία απλή αίτηση στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Όσον αφορά στην εξειδίκευση, η αναγνώριση θα γίνεται αυτόματα με την κατάθεση του πιστοποιητικού, αρκεί να υπάρχει επίσημα η συγκεκριμένη εξειδίκευση στην Ελλάδα.

«Πήραμε απόφαση με τον Υπουργό και τον Υφυπουργό να κόψουμε τον γόρδιο δεσμό και να φέρουμε μία διάταξη η οποία να αναγνωρίζει αυτόματα ειδικότητα και εξειδίκευση σε όσους είναι πιστοποιημένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα αντίστοιχα όργανα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το γραφειοκρατικό πρόβλημα, το οποίο καταλαβαίνω ότι ταλανίζει πολλούς από εσάς. Και βέβαια, με το σκεπτικό ότι αυτή η διάταξη ενδεχομένως να βοηθήσει και στον επαναπατρισμό κάποιων Ελλήνων που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, σκέφτονται να γυρίσουν και ενδεχομένως να αποτρέπονται από αυτή τη διαδικαστική και γραφειοκρατική δυσκολία αναγνώρισης των σπουδών που έχουν κάνει», επισήμανε ο Πρωθυπουργός.

Η σχετική Υπουργική Απόφαση για την αναγνώριση της ιατρικής ιδιότητας αναμένεται να υπογραφεί τις επόμενες ημέρες και η νομοθετική ρύθμιση για το σκέλος της εξειδίκευσης αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή εντός της εβδομάδας.

«Με αυτές τις δύο κινήσεις, τις νομοθετικές, θα έχουμε καλύψει το σύνολο του προβλήματος που παραλάβαμε. Η βασική ιδέα είναι αυτονόητη: το να έχεις αποκτήσει τέτοιους έγκυρους τίτλους από τις ΗΠΑ δεν θέτει πραγματικό ζήτημα εάν έχεις τα προσόντα», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, προσθέτοντας ότι οι ρυθμίσεις που προωθούνται είναι προϊόν προσπάθειας αρκετών μηνών.

«Όποιος έχει εκπαιδευτεί και εργαστεί στις ΗΠΑ αναγνωρίζεται από όλους για την υψηλή εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, άρα με αυτό το δεδομένο προχωράμε και στη ρύθμιση αυτή. Η χώρα μας θα είναι από τις πρώτες που θα προχωρήσει στην αυτόματη αναγνώριση», εξήγησε από την πλευρά του ο Υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Οι γιατροί που συμμετείχαν στη συζήτηση εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ταχεία ανταπόκριση της κυβέρνησης στις προτάσεις τους και τόνισαν τη σημασία της αυτόματης αναγνώρισης για τη διευκόλυνση κάθε επιστήμονα που θέλει να επαναπατριστεί, να συνεργαστεί με Έλληνες συναδέλφους του ή να προσφέρει ακαδημαϊκά.

«Είναι μία πολύ σωστή απόφαση, χαιρόμαστε ιδιαίτερα που την πήρατε, είμαστε ευγνώμονες και, όπως είδατε, υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι ενδιαφέρονται και να επιστρέψουν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε απομακρυσμένες περιοχές», σημείωσε ο ομότιμος καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Γεώργιος Χρούσος.

«Πιστεύουμε ότι με αυτή σας την απόφαση θα αναβαθμίσετε πάρα πολύ το επιστημονικό έργο της κοινότητάς μας με τη στήριξη αξιόλογων συναδέλφων και από το εξωτερικό αλλά και από το εσωτερικό», ανέφερε η καθηγήτρια Παιδιατρικής - Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στο ΕΚΠΑ, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Ενδοκρινολογίας, Ευαγγελία Χαρμανδάρη.

«Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες γιατροί εξαιρετικού επιπέδου και με πολύ σημαντικές θέσεις ευθύνης στις ΗΠΑ, τόσο σε επίπεδο διοίκησης όσο και σε επίπεδο έρευνας. Για όλους εμάς η επιστροφή στην πατρίδα αποτελεί εδώ και χρόνια έναν ευσεβή πόθο και με αυτήν την καινούργια πρωτοβουλία σίγουρα τα πράγματα είναι πιο εύκολα», τόνισε ο αναπληρωτής καθηγητής Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν, Χρήστος Κυριακόπουλος.

«Είναι μία ιστορική στιγμή και νομίζω όχι μόνο εμείς αλλά και οι επόμενοι γιατροί που έρθουν στην Αμερική θα ωφεληθούν πάρα πολύ από αυτή την απόφαση», εκτίμησε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής Ενδοκρινολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζωρτζτάουν, Τζένη Γούργαρη, προσθέτοντας ότι πλέον λύνεται «ένα από τα μεγάλα εμπόδια» που ταλαιπωρούσε τους Έλληνες γιατρούς στις ΗΠΑ.

«Για εμάς είναι μια μεγάλη ικανοποίηση ότι λύνουμε το θέμα αυτό», επισήμανε στο πλαίσιο της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Εύχομαι αυτό να είναι η αφετηρία ώστε περισσότεροι από εσάς να κάνετε περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα».

«Ένα απίστευτα πετυχημένο παράδειγμα» για το brain gain

Ο Δαμιανός Κοκκινίδης, από την ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Γέιλ, ανέδειξε τη χρησιμότητα της νέας ρύθμισης συνολικά για τον επαναπατρισμό Ελλήνων του εξωτερικού και τόνισε ότι μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους επιστημονικούς τομείς.

«Είναι ένα απίστευτα επιτυχημένο παράδειγμα του πώς μία μικρή ρύθμιση ή ένα μικρό κίνητρο, από το οποίο ουσιαστικά κανείς δεν θα χάσει, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στο brain gain. Ίσως η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί αργότερα να εφαρμοστεί σαν παράδειγμα και σε άλλους τομείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή ουσιαστικά σε έναν αγώνα μεταξύ διάφορων χωρών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής, για το ποιος θα επικρατήσει στην αναζήτηση του ταλέντου», υπογράμμισε ο κ. Κοκκινίδης.

«Εμείς έχουμε εδώ και χρόνια μια πολιτική ως προς το brain regain η οποία φέρνει πραγματικά αποτελέσματα. Συνδέεται προφανώς με τη συνολική πρόοδο της χώρας, γιατί πιστεύω ότι εάν κάποιος ή κάποια δεν έχει συνολική εμπιστοσύνη στην πορεία της χώρας, δύσκολα θα αφήσει μια καλή θέση στο εξωτερικό για να γυρίσει στην πατρίδα μας. Άρα, το γεγονός ότι η χώρα μας είναι πια μια τακτοποιημένη χώρα, που δίνει ορατότητα ελπίδας για το άμεσο και το μακροπρόθεσμο μέλλον, έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην προσπάθειά μας να φέρουμε κόσμο από το εξωτερικό. Και έχετε απόλυτα δίκαιο, είναι πια μια παγκόσμια μάχη για ταλέντο αυτή η οποία διεξάγεται. Εγώ λέω πάντα ότι για εμάς η διασπορά μας είναι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα», απάντησε ο πρωθυπουργός.

«Κάνουμε δράσεις, το Υπουργείο Εργασίας κάνει δράσεις brain regain στο εξωτερικό, όπου “παντρεύει” εταιρείες με Έλληνες του εξωτερικού και η ανταπόκριση είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Μακάρι να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και πιο εξειδικευμένο και για τον χώρο της υγείας και των επιστημών υγείας, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διακρίνεται στο εξωτερικό», συμπλήρωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπενθύμισε και τα σημαντικά φορολογικά κίνητρα, 50% μειωμένο φόρο εισοδήματος για 7 χρόνια, για φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού που επιστρέφουν να εργαστούν στην Ελλάδα.

