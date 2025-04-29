Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου και Νίκος Παπανδρέου, κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την κρίσιμη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο τομέας των λιπασμάτων, με άμεσες επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή και την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, καταθέτοντας ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα λιπάσματα, όπως επισημαίνουν είναι απαραίτητα για την παραγωγή ποιοτικών και επαρκών τροφίμων, όμως η παραγωγή τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πρώτες ύλες τρίτων χωρών και πλήττεται από το υψηλό ενεργειακό κόστος στην ΕΕ.

Η ενεργειακή κρίση των τελευταίων ετών ανέδειξε τη μεγάλη αδυναμία του κλάδου, με αποτέλεσμα το 70% των εργοστασίων λιπασμάτων στην Ευρώπη να βάλει λουκέτο. Αυτό είχε ως συνέπεια τη μείωση της παραγωγής, την αύξηση των τιμών και την απώλεια θέσεων εργασίας, ενώ ο κίνδυνος για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιμότητα του κλάδου παραμένει ορατός, τονίζουν.

Με την ερώτησή τους, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν από την Κομισιόν να πάρει συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, να εξασφαλιστεί η επάρκεια των λιπασμάτων και να στηριχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Η στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιπασμάτων δεν είναι μόνο θέμα αγροτικής πολιτικής, αλλά κρίσιμο ζήτημα για την επισιτιστική επάρκεια και τη στρατηγική αυτονομία της Ένωσης.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Μέτρα στήριξης της Ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων.

Τα προϊόντα λίπανσης (λιπάσματα) αποτελούν ένα από τους βασικούς συντελεστές της αγροτικής παραγωγής. Η χρήση τους συμβάλει στην υψηλή και ποιοτική παραγωγή αγροδιατροφικών προϊόντων, και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επισιτιστική ασφάλεια ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γεωγραφική ανισοκατανομή των απαραίτητων πρώτων υλών για την παραγωγή τους, καθιστούν τον τομέα του λιπάσματος εξαρτημένο από τρίτες χώρες. Ταυτόχρονα το εξαιρετικά υψηλό ενεργειακό κόστος παραγωγής στην ΕΕ, αποτελεί το κύριο πρόβλημα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιπασμάτων επηρεάζοντας άμεσα τις τιμές των τελικών προϊόντων της, καθώς και την παραγωγή τροφίμων.

Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού τομέα λιπασμάτων, τον καθιστούν ευάλωτο σε κρίσεις, με αποτέλεσμα την απώλεια ανταγωνιστικότητάς, τη συνεχή μείωση παραγωγής αλλά και συχνά το κλείσιμο παραγωγικών μονάδων (στην πρόσφατη ενεργειακή κρίση, έκλεισε το 70% των ευρωπαϊκών εργοστασίων) και απώλειας θέσεων εργασίας.

Με βάση τα παραπάνω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερωτάται:

• Πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος παραγωγής, αλλά και την επάρκεια, ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας λιπασμάτων και ταυτόχρονα η στρατηγική και επισιτιστική αυτονομία ολόκληρης της Ένωσης;

• Σκοπεύει να πάρει στοχευμένα μέτρα στήριξης του μεγάλου αριθμού μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του λιπάσματος, και ειδικότερα στην Ελλάδα;

