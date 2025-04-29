Προ των πυλών διακήρυξη «ελεύθερου και ανοιχτού εμπορίου» μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και EE

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Επίσημη διακήρυξη με την οποία θα δεσμεύονται για την προώθηση του «ελεύθερου και ανοιχτού εμπορίου» ετοιμάζονται να υπογράψουν το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, μία κίνηση που έρχεται σε αντίθεση με τη δασμολογική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως γράφει το Politico, το προσχέδιο αναφέρεται σε μια «νέα στρατηγική συνεργασία» μεταξύ Λονδίνου και Βρυξελλών, εστιάζοντας στη «διατήρηση της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας» και την «αμοιβαία δέσμευσή τους για ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο» και αποτελεί ένα από τα πολλά κείμενα που καταρτίζονται ενόψει της συνόδου κορυφής της 19ης Μαΐου, η οποία θεωρείται κρίσιμη για την επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών μετά το Brexit.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για νέες συμφωνίες στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της αλιείας και της ενέργειας, ενώ οι πρέσβεις της ΕΕ αναμένεται να συναντηθούν την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, προκειμένου να αξιολογήσουν την πρόοδο των συνομιλιών.

Το προσχέδιο που διέρρευσε καλύπτει επίσης θέματα όπως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η παράνομη μετανάστευση, όπως γράφει το POLITICO.

Και οι δύο πλευρές εκφράζουν την «ακλόνητη δέσμευσή τους στην παροχή πολιτικής, χρηματοοικονομικής, ανθρωπιστικής, στρατιωτικής και διπλωματικής» υποστήριξης στο Κίεβο και επίσης διαβεβαιώνουν για τη «δέσμευσή τους για την εξασφάλιση μόνιμης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την απελευθέρωση όλων των ομήρων και την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Στο μεταξύ, οι Times υποστηρίζουν σε δημοσίευμα τους ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κινδυνεύει να προκαλέσει την οργή του Τραμπ με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης με την ΕΕ. Η διακήρυξη θα μπορούσε να θεωρηθεί από την Ουάσινγκτον ως ένα μήνυμα ότι η κυβέρνηση του Σερ Κιρ Στάρμερ ευθυγραμμίζεται με τις Βρυξέλλες, σημειώνει η εφημερίδα.

Η βρετανική κυβέρνηση προσπαθεί να εξασφαλίσει μια εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία θα μπορούσε να μειώσει τους δασμούς στην αυτοκινητοβιομηχανία και αλλού, πριν από τις 19 Μαΐου, αλλά έχει παραδεχτεί ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα ότι αυτό θα συμβεί. Η ανησυχία είναι ότι, εκτός εάν υπογραφεί πριν από τη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, η συμφωνία με τις Βρυξέλλες θα μπορούσε να τινάξει στον αέρα τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.



Πηγή: skai.gr

