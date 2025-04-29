Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα δημοσιοποιηθεί η απόφαση του διαγωνισμού, είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου σχετικά με την απόφαση για την αποδοχή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υπέβαλε η αμερικανική Chevron και αφορά στην παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης («Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2»).

«Οι δύο υπουργικές αποφάσεις βγήκαν και η τρίτη και τελευταία θα έχει εκδοθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας, όπως είχαμε πει γιατί τρέχουμε με αυστηρό και απαιτητικό χρονοδιάγραμμα για να δείξουμε ότι είμαστε αξιόπιστοι», τόνισε.

Τις επόμενες εβδομάδες θα μεταβούμε στην έδρα της Chevron στο Χιούστον για τα επόμενα βήματα της προσπάθειας. Αυτές οι έρευνες για υδρογονάνθρακες είναι πολύ σημαντικές για το μέλλον της χώρας και τα παιδιά μας, τόνισε ο κ. Παπασταύρου, σημειώνοντας ότι και η επικύρωση από τη Βουλή αναμένεται εντός του 2025.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.