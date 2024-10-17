Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προειδοποίησε κατά της πρότασης να ανατεθούν σε τρίτες χώρες οι διαδικασίες διαχείρισης της μετανάστευσης της ΕΕ, κατά την έναρξη της συνόδου κορυφής των ηγετών στις Βρυξέλλες, όπου η μετανάστευση πρόκειται να κυριαρχήσει στις συζητήσεις.

Αρκετοί ηγέτες στην Ευρώπη προσανατολίζονται τους τελευταίους μήνες σε τέτοιες προτάσεις, συμπεριλαμβανομένου του Όλαφ Σολτς και του Ντόναλντ Τουσκ, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σηματοδοτεί τώρα ότι είναι ανοιχτή σε «καινοτόμες» λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των κόμβων επιστροφής για μετανάστες που έχουν δημιουργηθεί εκτός ΕΕ.

Η Ιταλία ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα ένα πιλοτικό σύστημα που περιλαμβάνει την προώθηση μεταναστών σε κέντρο στην Αλβανία.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στους Financial Times την Πέμπτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με τις εκκλήσεις για επέκταση του μοντέλου Ιταλίας - Αλβανίας σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Θέλω να είμαι προσεκτικός. Πρόκειται για διμερή συμφωνία. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να αναπαραχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο» είπε. «Πρέπει επίσης να δούμε αν λειτουργεί πραγματικά».

Συνέχισε λέγοντας: «Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία για το άσυλο και ό,τι κι αν τους συμβεί, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επιστρέψουν στην Ιταλία. Αν το κάναμε αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο...πού θα πήγαιναν;»

Κάλεσε την ΕΕ να αυξήσει τη νόμιμη μετανάστευση παράλληλα με τις προσπάθειες για τον περιορισμό των παράτυπων εισόδων, καθώς υπάρχει ανάγκη για ειδικευμένους και ανειδίκευτους εργαζομένους στην οικονομία της Ευρώπης.

«Αν θέλεις να φτιάξεις έναν μεγάλο φράχτη, χρειάζεσαι και μια μεγάλη πόρτα» είπε ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας την έλλειψη εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα. «Ποιος θα μαζέψει τις ελιές μας; Είμαστε μια ήπειρος που συρρικνώνεται και όλοι αναγνωρίζουμε ότι για να διατηρήσουμε την παραγωγικότητά μας, θα χρειαστούμε εργατικό δυναμικό, ανειδίκευτο ή ειδικευμένο».

Ως η νοτιοανατολική πύλη προς την ΕΕ, η Ελλάδα ήταν ιστορικά στην πρώτη γραμμή της μετανάστευσης και έχει επικριθεί από ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων για κακομεταχείριση των θαλάσσιων ανθρώπων που ζητούν άσυλο.

Ο Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα είχε σώσει «χιλιάδες ανθρώπους στη θάλασσα», αλλά τόνισε ότι «θα δυσκολέψουμε την είσοδο των ανθρώπων».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2019 και είναι πολιτικός σύμμαχος της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, κάλεσε τις Βρυξέλλες να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για να αυξήσουν τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών που απελαύνονται, ο οποίος σήμερα ανέρχεται στο 20%.

«Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται και το τι κάνουμε με αυτούς δεν ήταν ποτέ θέμα συζήτησης» είπε ο κ. Μητσοτάκης, ρίχνοντας φως σε ένα κενό στο μεταναστευτικό ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ. «Ορισμένες από τις ιδέες που έχουν προταθεί μου φαίνονται ενδιαφέρουσες. Αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε ακόμη στα πρώτα στάδια για να καταλήξουμε σε μια συγκεκριμένη πρόταση».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι θα αναστείλει προσωρινά το δικαίωμα ασύλου για άτομα που εισέρχονται στη χώρα μέσω Λευκορωσίας, επικαλούμενος προσπάθειες του Μινσκ και της συμμάχου της Μόσχας να αποσταθεροποιήσουν την Πολωνία.

Η κίνησή του ήρθε αφότου η Φινλανδία έκλεισε φέτος τα σύνορά της με τη Ρωσία και η Γερμανία εφάρμοσε συνοριακούς ελέγχους σε όλα τα σύνορά της, οδηγώντας σε ανησυχίες για το μέλλον του χώρου Σένγκεν της Ευρώπης χωρίς σύνορα.

