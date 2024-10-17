Ερώτηση Κακλαμάνη προς Σκυλακάκη για τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας

Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Θεόδωρο Σκυλακάκη για τον τρόπο λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, κατέθεσε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Κακλαμάνης ρωτά τον αρμόδιο υπουργό:

Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την αναθεώρηση του target model και τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, ώστε να θεραπευτούν οι στρεβλώσεις που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και επιβαρύνουν τους καταναλωτές με υπέρογκες τιμές; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τον περιορισμό του ποσοστού διάθεσης της αγοράς ενέργειας από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και την παροχή κινήτρων για την αύξηση του μεριδίου των προθεσμιακών συμβολαίων στην αγορά, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Κομισιόν για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για τη ρεαλιστική αναθεώρηση του προγράμματος απολιγνιτοποίησης της χώρας και ταυτόχρονη μείωση της εξάρτησης της χώρας από το φυσικό αέριο; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί για να διασφαλιστεί ο δημόσιος και κοινωφελής χαρακτήρας της ΔΕΗ, που έχει ουσιαστικά απολεσθεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια;

Δείτε αναλυτικά την ερώτηση που κατέθεσε ο Νικήτας Κακλαμάνης εδώ

Πηγή: skai.gr

