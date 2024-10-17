Καπνισάκης: Αν όλοι όσοι επιτίθενται στον Κασσελάκη έκαναν αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είχε πάνω από 20% στις ευρωεκλογές

Αν όσοι περιφέρονται από κανάλι σε κανάλι για να υποστηρίξουν την «αναγκαιότητα» απομάκρυνσης του Κασσελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαν οργώσει τη χώρα κατά την προεκλογική περίοδο για να αναδείξουν με ανάλογο ζήλο τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δύσκολα θα μπορούσε να σταθεί επί μακρόν, αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθυντής του γραφείου του Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Καπνισάκη:

«Επειδή η σιωπή δεν είναι πάντοτε χρυσός, θα ήθελα να μοιραστώ μια σκέψη, μεταφέροντας το αίσθημα των χιλιάδων ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

Αν όλοι όσοι επιτίθενται σήμερα με αυτή τη δριμύτητα στον Στέφανο Κασσελάκη, ασκούσαν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την ίδια ένταση, στοχοπροσήλωση και 'εφευρετικότητα', είναι βέβαιο ότι στις Ευρωεκλογές τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ θα υπερέβαιναν το 20%.

Αν όλοι όσοι περιφέρονται το τελευταίο διάστημα από κανάλι σε κανάλι και ραδιοφωνικό σταθμό για να υποστηρίξουν την 'αναγκαιότητα' απομάκρυνσης του Στέφανου Κασσελάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ, είχαν οργώσει τη χώρα κατά την προεκλογική περίοδο για να αναδείξουν και επικοινωνήσουν με ανάλογο ζήλο τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος, είναι εξίσου βέβαιο ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη δύσκολα θα μπορούσε να σταθεί επί μακρόν.

Αν όλοι αυτοί που 'βάζουν φωτιά' στα τηλέφωνα για να καλέσουν συντρόφους τους να αποκλείσουν σύντροφό τους, είχαν επιδείξει το ίδιο πάθος για ένα μαζικό προσκλητήριο στην κάλπη, η Αριστερά της Δικαιοσύνης, της Αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών, θα ήταν σήμερα το αύριο του τόπου. Είναι τόσο ορατό πλέον ότι κάποιοι είχαν άλλο σχέδιο...»

Πηγή: skai.gr

