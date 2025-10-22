Συνέντευξη παραχωρεί αυτήν την ώρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΣΚΑΪ 100,3, την οποία ξεκίνησε με λίγα λόγια για την απώλεια του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου. «Νομίζω η μέρα ξύπνησε και συναισθηματικά συννεφιασμένη. Ο Διονύσης Σαββόπουλος υπήρξε ο πιο μεγάλος τραγουδοποιός της γενιάς του», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. «Ένας πολίτης ο οποίος δεν δίσταζε να εκφράσει την άποψή του για τα κοινά και μας ζητούσε με ειλικρίνεια ως λαός να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Προσωπικά με τίμησε με τη φιλία του, οπότε αισθάνομαι στενοχώρια σήμερα. Αν μπορώ να πω μια κουβέντα σε προσωπικό επίπεδο, είναι ότι ίσως κατάφερε να μας ενώσει στον θάνατό του».

Αναφορικά με την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε:

«Υπήρξε ανάγκη συλλογικής προστασίας ενός χώρου μνήμης. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση θα συνέβαινε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Αντίστοιχα μνημεία υπάρχουν παντού, προστατεύονται και τα σέβεται η ίδια η κοινωνία. Εδώ δυστυχώς δεν καταφέραμε να το πετύχουμε και έτσι φέραμε μια ρύθμιση που εμπεδώνει την κανονικότητα και το προφανές: ότι το δικαίωμα στη συνάθροιση και τη διαμαρτυρία μπορεί να υπάρχει με την προστασία ενός χώρου ιερού. Έναν τέτοιον χώρο έχουμε στην πατρίδα μας. Περνώντας από το Σύνταγμα, δεν νομίζω ότι μας αρέσει αυτή η εικόνα, την οποία αντικρίζουμε σήμερα. Νομίζω σε αυτήν την άποψη συμφωνεί και η πλειοψηφία.

«Ο υπουργός Άμυνας, με τον οποίον είχα επικοινωνήσει και προσωπικά πριν καταθέσω τη σχετική διάταξη, δεν εξέφρασε καμία απολύτως διαφωνία για το περιεχόμενο. Τη συνυπέγραψε, θα ψηφίσει σήμερα στην ονομαστική ψηφοφορία και η αρμοδιότητα περνάει και στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και άλλοι 6 υπουργοί δεν παρέστησαν χθες, δεν είθισται πάντα όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί να παρίστανται στη συζήτηση. Ενδιαφέρον έχει κατά πόσο θα μπορέσουμε να δούμε το Μνημείο με μια φρέσκια ματιά: το πού ξεκινά το Μνημείο και πού τελειώνει η Πλατεία. Γιατί άλλωστε να μονοπωλεί το Μνημείο αυτό τη διαμαρτυρία; Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό αποτελεί προσπάθεια πολιτικού ακτιβισμού που δεν ξεκίνησε από τους γονείς, κακά τα ψέματα. Ξεκίνησε από πολιτικούς που εργαλειοποίησαν κάποιους γονείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.