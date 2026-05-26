Στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο υπουργικό συμβούλιο, τονίζοντας ότι «εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους».

«Θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, σε μία πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης» ανέφερε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο ΠΑΣΟΚ «που δεν υπερψήφισε την παραμονή Στουρνάρα στην ΤτΕ».

Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «εμείς στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας».

Συγκεκριμένα, διευκρίνισε ότι «η επιδότηση του diesel επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, με 15 λεπτά, θα το κρατήσει φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με Μάρτιο».

Ο πρωθυπουργός έκανε αναφορά και στην εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί: «Τέλη Ιουνίου η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί» είπε, σχολιάζοντας ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας και αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.