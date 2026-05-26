Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους από τους εφοπλιστές

Πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά την αποκάλυψη του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, «Στο Χιλιοστό», πως ζήτησε από τον πρώην πρωθυπουργό να φορολογήσει του εφοπλιστές στις διαπραγματεύσεις του 2015 και αυτός αρνήθηκε.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Παύλος Μαρινάκης: «Μια από τις πολυτιμότερες υπηρεσίες που προσέφερε στον τόπο ο κ. Τσίπρας είναι ότι με τη διακυβέρνησή του διέλυσε πολλούς από τους μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε. Ένας από αυτούς: ότι ο πολιτικός του χώρος ήταν μονοπωλιακά υπέρ των ‘’φτωχών και των αδυνάτων’’.

Χθες, στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΙ ‘’Στο χιλιοστό’’, των Ε. Βαρβιτσιώτη και Β. Δενδρινού, ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ τα είπε όλα. Σύμφωνα με τον ίδιο και καθώς η Ευρώπη με την Ελλάδα απείχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε στον κ. Τσίπρα την φορολόγηση εφοπλιστών, αντί των συνταξιούχων για να εξασφαλίσει το ποσό. Και τι έκανε ο ‘’προστάτης των αδυνάτων’’; Επέλεξε να φορολογήσει τους συνταξιούχους.».

«Όσο και να προσπαθεί ο κ. Τσίπρας, επενδύοντας στην άνευ περιεχομένου επικοινωνία, να ''θάψει'' βαθιά στη γη τα πεπραγμένα του, η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα», κατέληξε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κ. Γιούνκερ ανέφερε χαρακτηριστικά στο ντοκιμαντέρ: «Είχα διαβάσει στις εφημερίδες πως είναι κομμουνιστής και εγώ είμαι χριστιανοδημοκράτης. Έτσι, ξαφνιάστηκα όταν του ζητούσα να φορολογήσει τους εφοπλιστές, το πλουσιότερο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και εκείνος αρνήθηκε. Θυμάμαι πως του είπα ‘’εσύ είσαι αριστερός και εδώ δεξιός. Καλώς’’».

Πηγή: skai.gr

