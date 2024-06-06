Με ένα νέο βίντεο στο TikTok επιλέγει να κάνει έναν μίνι απολογισμό του κυβερνητικού του έργου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Τρία red flags που πρέπει να προσέξετε στο πρώτο ραντεβού», ξεκινά να λέει ο πρωθυπουργός, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να κεντρίσει το ενδιαφέρον των χρηστών.

«Και τώρα που έχω την προσοχή σας μείνετε μαζί μου για να σας πω όσο πιο σύντομα μπορώ κάποια από τα πιο σημαντικά έργα που υλοποιήθηκαν ή είναι υπό εξέλιξη για να γίνει η Ελλάδα πιο σύγχρονη, πιο ευρωπαική, πιο ισχυρή», συνεχίζει και προχωρά στην περιγραφή των πιο σημαντικών έργων.

Μεταξύ άλλων, μιλά για έργα το «ψηφιακό φροντιστήριο», το Flyover στη Θεσσαλονίκη, την ψηφιακή πλατφόρμα καταγγελιών, καθώς και αντιπυρικά μέτρα, το πρόγραμμα «Σπίτι μου», με το οποίο πάνω από 6.500 νέοι και νέα ζευγάρια έχουν αγοράσει το δικό τους σπίτι, και τον εκσυγχρονισμό της Υγείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.