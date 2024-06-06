Επανέρχεται στο θέμα των περιουσιακών στοιχείων του Στέφανου Κασσελάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά και τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Δημάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο X ανέφερε πως έγγραφα από την Αμερική διαψεύδουν τον κ. Κασσελάκη.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει:

«Στον ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν πλέον εντελώς χαμένα. Για το λεγόμενο «peruka-gate» ο Θάνος Δημάδης όχι μόνον αθωώθηκε από τα πάντα, αλλά αντιθέτως καταδίκασε τους συκοφάντες του τότε σε σειρά Δικών! Τα δε έγγραφα που παρουσίασε χθες είναι όλα αναρτημένα σε δημόσιες πλατφόρμες.

Περισσότερο ενδιαφέρον όμως έχουν όσα λένε αυτά τα έγγραφα και κυρίως η εικονική πώληση της οικίας στις ΗΠΑ σε άλλη εταιρία με έδρα τον φορολογικό παράδεισο των ΗΠΑ».

Στον @syriza_gr τα έχουν πλέον εντελώς χαμένα. Για το λεγόμενο «peruka-gate» ο @thanosdimadis όχι μόνον αθωώθηκε από τα πάντα αλλά αντιθέτως καταδίκασε τους συκοφάντες του τότε σε σειρά Δικών! Τα δε έγγραφα που παρουσίασε χθες είναι όλα αναρτημένα σε δημόσιες πλατφόρμες.… https://t.co/Df3Im7H0Ms — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 6, 2024

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τα ξημερώματα από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ότι ο κ. Κασσελάκης σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του δημοσιογράφου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.