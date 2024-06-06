Λογαριασμός
Γεωργιάδης: Τα δημόσια έγγραφα στις ΗΠΑ για Κασσελάκη δείχνουν εικονική πώληση του σπιτιού του σε άλλη εταιρεία

«Στον ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν πλέον εντελώς χαμένα» γράφει ο Άδωνις Γεωργιάδης

Επανέρχεται στο θέμα των περιουσιακών στοιχείων του Στέφανου Κασσελάκη ο Άδωνις Γεωργιάδης μετά και τα στοιχεία που παρουσίασε χθες ο δημοσιογράφος Θανάσης Δημάδης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο X ανέφερε πως έγγραφα από την Αμερική διαψεύδουν τον κ. Κασσελάκη.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρει: 

«Στον ΣΥΡΙΖΑ τα έχουν πλέον εντελώς χαμένα. Για το λεγόμενο «peruka-gate» ο Θάνος Δημάδης όχι μόνον αθωώθηκε από τα πάντα, αλλά αντιθέτως καταδίκασε τους συκοφάντες του τότε σε σειρά Δικών! Τα δε έγγραφα που παρουσίασε χθες είναι όλα αναρτημένα σε δημόσιες πλατφόρμες.

Περισσότερο ενδιαφέρον όμως έχουν όσα λένε αυτά τα έγγραφα και κυρίως η εικονική πώληση της οικίας στις ΗΠΑ σε άλλη εταιρία με έδρα τον φορολογικό παράδεισο των ΗΠΑ».

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε τα ξημερώματα από το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται ότι ο κ. Κασσελάκης σκοπεύει να κινηθεί νομικά κατά του δημοσιογράφου.

