Μητσοτάκης στο TikTok για 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα»

Μητσοτάκης στο TikTok για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλά στο TikTok για την 24ωρη λειτουργία Μετρό, λεωφορείων και τραμ κάθε Σάββατο στην Αθήνα από 13 Σεπτεμβρίου

Με ένα νέο βίντεο στο TikTok ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς στην πρωτεύουσα από σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου.

«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο ενώ ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.

Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.

