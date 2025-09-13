Αυστηρότερες κυρώσεις, πολύ υψηλότερα πρόστιμα για παραβάτες οδηγούς, αλλά και αυστηρούς έλεγχους προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που εφαρμόζεται από σήμερα.

Τα πρόστιμα πλέον ξεκινούν από 350 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τις 8.000 ευρώ, ενώ συνοδεύονται συχνά από αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας, πινακίδων αλλά και ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις σοβαρών ατυχημάτων.

Ο Αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τόνισε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3 ότι οι κλήσεις από φέτος είναι ψηφιακές και δεν σβήνονται, ενώ οι έλεγχοι γίνονται από στελέχη αλλά και από κάμερες που έχει αρχίσει να τοποθετούνται.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι αναβαθμίζεται τον Σεπτέμβριο το πληροφοριακό σύστημα και κάθε μήνας που περνάει θα προστίθενται και νέες κάμερες.

Αναφερόμενος στη μόνιμη 24ωρη λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, των γραμμών του τραμ Πικροδάφνη - Σύνταγμα και Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα καθώς και 11 λεωφορειακών γραμμών από σήμερα και κάθε Σάββατο, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι το βράδυ του Σαββάτου είναι οι πιο θανατηφόρες ώρες στους αθηναϊκούς δρόμους.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι από του χρόνου το μετρό θα επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα της Καθημερινής ότι στα κινητά οδηγών λεωφορείων θα εγκατασταθεί πιλοτικά από τον Οκτώβριο εφαρμογή που θα καταγράφει αν εκτελούνται οι βάρδιες, αν τηρούνται τα ωράρια αλλά και δεδομένα συμπεριφοράς όπως υπερβολική ταχύτητα, απότομοι ελιγμοί αλλά και χρήση κινητού.

Επίσης, το επόμενο διάστημα θα εφαρμοστεί σε κάθε λεωφορείο να κλειδώνει η καμπίνα του οδηγού αν δεν έχει ασφαλιστεί το χειρόφρενο.

Προανήγγειλε ότι τις επόμενες δυο εβδομάδες θα παρουσιαστεί σελίδα του ΟΑΣΑ που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να μπαίνει για να καταγγείλει μια σειρά από προβλήματα όπως καθυστερήσεις ενός μέσου, φθορές και λοιπά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.