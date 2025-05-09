Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέπτεται την Κρήτη και θα μιλήσει στην εκδήλωση Υπογραφής σύμβασης Κατασκευής του ΒΟΑΚ που αφορά στο τμήμα Ηράκλειο – Χανιά, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Υπενθυμίζεται πως χθες η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών βρέθηκε στα εργοτάξια του ΒΟΑΚ για αυτοψία. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, μαζί με τον υφυπουργό Νίκο Ταχιάο και τον γενικό γραμματέα Δημήτρη Αναγνώπουλο επισκέφθηκαν διαδοχικά τρία εργοτάξια και ενημερώθηκαν από τους αναδόχους σχετικά με την πρόοδο των εργασιών.

Πηγή: skai.gr

