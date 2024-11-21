Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης μαζί με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα ανοίξουν τις εργασίες του 2ου Ελληνοκυπριακού Συνεδρίου 2ο Greece – Cyprus Summit- Advancing Together που συνδιοργανώνεται από την Invest Cyprus και την Boussias Cyprus στις 27 Νοεμβρίου 2024 στη Λευκωσία, στο ξενοδοχείο Hilton.

Το 2ο Greece – Cyprus Summit, τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας της Δημοκρατίας και του υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος. Το συνέδριο στηρίζουν το Enterprise Greece, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), καθώς και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), ενώ έχει την επιστημονική υποστήριξη ΟneTeam.

Το συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται για δεύτερη φορά, φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν εξαιρετικά σημαντικό θεσμό διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, συγκεντρώνοντας κορυφαία στελέχη από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα των δύο χωρών.

Πρωταρχικός στόχος του 2ου Greece -Cyprus Summit είναι η ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, μέσω της ανταλλαγής απόψεων και της προώθησης συνεργασιών σε κορυφαίο επίπεδο, με παρουσιάσεις και συζητήσεις σε πάνελ από υπουργούς, θεσμικούς φορείς και επιχειρηματίες.

Οι συνέργειες που θα παρουσιαστούν αποτελούν παραδείγματα επιτυχίας και κινητήριες δυνάμεις για τη συνέχιση και ενδυνάμωση των κοινών προσπαθειών σε ποικίλους τομείς. Ο συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών ανοίγει νέους δρόμους ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προωθεί την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.