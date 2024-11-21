Ο Στέφανος Κασσελάκης «Prime Time» στoν ΣΚΑΪ - Συνέντευξη στη Σία Κοσιώνη

Η πρώτη συνέντευξη του Στέφανου Κασσελάκη μετά την αναγγελία του νέου του κόμματος και 24 ώρες μετά τις εκλογές για τον νέο αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου «PRIME TIME» στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Ο Στέφανος Κασσελάκης μιλάει στη Σία Κοσιώνη για όλα: για το νέο κόμμα, την κοινοβουλευτική του δύναμη, τη σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, τις αποστάσεις που θα κρατήσει από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ.

Η νέα σειρά ενημερωτικών εκπομπών του ΣΚΑΪ, «PRIME TIME», ξεκινάει τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου και θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα στις 21:00.

Με αποκαλυπτικά ρεπορτάζ και έρευνες, με αποκλειστικές συνεντεύξεις και αφιερώματα σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, το «PRIME TIME» διαφέρει και ενδιαφέρει, κάθε Δευτέρα στον ΣΚΑΪ.

