«Είναι στενόχωρο... Είναι η πρώτη φορά που δεν ισχύει η ψήφος του εκλογικού σώματος» ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, Κ. Τασούλας, μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, με αφορμή τις εξελίξεις στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Βέβαια», πρόσθεσε, «όλο αυτό δεν είναι αντικανονικό που γίνεται. Προβλέπεται. Απλώς δεν είχε ποτέ υλοποιηθεί» είπε ο κ. Τασούλας, ενώ σε ερώτηση εάν υπήρξε στο παρελθόν τέτοια εξέλιξη, είπε ότι δεν είναι θέμα μεταπολιτεύσεως, ούτε μεταπολεμικά που έψαξα…

Στην ερώτηση εάν πιστεύει ότι αυτό αποτελεί μεμονωμένο παράδειγμα ή εισερχόμαστε σε μια φάση κρίσης του κομματικού φαινομένου, ο κ. Τασούλας απάντησε «και τα δύο».

Όσο για τις αλλαγές που επιφέρει η μεταφορά του ρόλου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Τασούλας είπε ότι ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας περνά από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής. Καθώς το πρόσωπο αυτό μετέχει και στη Διάσκεψη των Προέδρων, ο ΣΥΡΙΖΑ «χάνει» μία από τις τρεις συμμετοχές του στο όργανο, και την «κερδίζει» το ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

