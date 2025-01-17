Ντόρα Μπακογιάννη: Δεν έχω καμία σχέση με τον 45χρονο που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά

Διαψεύδει τις φήμες που κυκλοφορούν πως ο 45χρονος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά είναι βαφτιστήρι της η Ντόρα Μπακογιάννη σε ανάρτησή της, τονίζοντας πως δεν έχει καμία σχέση με τον δράστη και δεν τον γνωρίζει.

Αναλυτικά, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρει στην ανάρτησή της:

«Επειδή διακινούνται διάφορες φήμες, ξεκαθαρίζω ότι ο 45χρόνος που προκάλεσε το τροχαίο δυστύχημα στα Χανιά, ο δολοφόνος του Παναγιώτη, δεν είναι βαφτιστήρι μου, δεν έχω καμία σχέση μαζί του, δεν τον γνωρίζω καν».

Πηγή: skai.gr

