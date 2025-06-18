Η περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων, η ελληνική μειονότητα της Ουγγαρίας, οι ραγδαίες εξελίξεις στην περιοχή μας, το μεταναστευτικό και η ενταξιακή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ ήταν τα βασικά θέματα που απασχόλησαν σήμερα τη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουγγαρίας, Péter Szijjártó.

Ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε τις σχέσεις μακροχρόνιας φιλίας με την Ουγγαρία και ανέφερε ότι «δεν θα υπήρχε καλύτερο παράδειγμα από την ελληνική ομογένεια στην Ουγγαρία, η οποία όλα αυτά τα χρόνια αποτελεί τη γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο χωρών». Σημειώνεται ότι στο υπουργείο Εξωτερικών παραβρέθηκε και ο εκπρόσωπος της ελληνικής μειονότητας στο ουγγρικό Κοινοβούλιο, Λαοκράτης Κοράνης.

«Είναι γνωστό ότι με την Ουγγαρία ενίοτε διαφωνούμε, ωστόσο η Ελλάδα έχει πάντα διάθεση να υπερβαίνει τις διαφορές, να συζητά και να ψάχνει τα σημεία σύγκλισης», τόνισε ο Έλληνας υπουργός, επισημαίνοντας ότι η συζήτηση αφορούσε και τη διεύρυνση της ΕΕ, τα Δυτικά Βαλκάνια και την ευρωπαϊκή προοπτική τους.

Ο κ. Γεραπετρίτης τάχθηκε υπέρ της ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και υπογράμμισε την ανάγκη σταθερότητας: «Πρέπει να εργαστούμε, ώστε να καταστήσουμε τα Βαλκάνια πεδίο διαβούλευσης και όχι εστία εντάσεων και εθνικισμών. Μέσα σε αυτήν την αβεβαιότητα και αναταραχή, δεν αντέχουμε να φτιάξουμε άλλο ένα ναρκοπέδιο. Ως παλαιότερο κράτος-μέλος της ΕΕ στην περιοχή, η Ελλάδα θα συνεχίζει να υποστηρίζει έμπρακτα τη διαδικασία διεύρυνσης ΕΕ και την ενταξιακή διαδικασία των Δυτικών Βαλκανίων».

Επίσης, ανέφερε ότι διερευνήθηκαν τρόποι ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων και του τουρισμού, ενώ ιδιαίτερη μνεία έκανε για τον τομέα της ενέργειας: «Οι νέες γεωπολιτικές προκλήσεις επιβάλλουν τη θωράκιση των χωρών μας. Ένας τομέας είναι η ενέργεια. Η Ελλάδα έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να καταστεί μείζων ενεργειακός κόμβος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην εθνική και ευρωπαϊκή ενεργειακή διαφοροποίηση και ασφάλεια.

Ως προς τη μετανάστευση, ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι «μπορούμε να κάνουμε περισσότερα ώστε προστατεύσουμε τα ευρωπαϊκά εξωτερικά μας σύνορα».

Αναφορικά με τη σοβαρή κλιμάκωση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν στην ανάγκη να υπάρξει άμεση αποκλιμάκωση των εντάσεων προς όφελος της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας και ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η διπλωματία θα πρέπει να είναι η μόνη λύση.

«Συντονίζουμε τις ενέργειές μας σε επίπεδο ευρωπαϊκό, αλλά και εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο η Ελλάδα, ως εκλεγμένο μέλος και σε συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της ΕΕ, απηχεί και τη φωνή της ΕΕ», επεσήμανε και κατέληξε: «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και των στελεχών των διπλωματικών Αρχών σε Ισραήλ και Ιράν. Ήδη από εχθές βράδυ ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ελληνική επιχείρηση εκκένωσης 151 ανθρώπων από το Ισραήλ, περιλαμβανομένων και δύο Ούγγρων. Όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, είμαστε πιο δυνατοί».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουγγαρίας δήλωσε η σχέση Ελλάδας-Ουγγαρίας είναι επιτυχημένη αφού, όπως υπογράμμισε, «πέρυσι σπάσαμε ρεκόρ εξαγωγών ύψους 800 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και οι Έλληνες που επισκέφθηκαν την Ουγγαρία έφτασαν τους 100.000 κατ' έτος».

Επίσης, ανέφερε ότι «θα στηρίζουμε την ελληνική μειονότητα στην Ουγγαρία να διατηρήσει την ταυτότητα της», ενώ σημείωσε ότι η χώρα του κρατά τα σύνορα της δυνατά και ισχυρά και δεν επιτρέπει τη διέλευση παράνομων μεταναστών».

Επίσης, μίλησε για το ενεργειακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα του μετά την ευρωπαϊκή απάντηση στη στάση της Ουγγαρίας απέναντι στο μεταναστευτικό, τονίζοντας ότι «κινδυνεύει η ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας της Ουγγαρίας και υπάρχει κίνδυνος διπλασιασμού των τιμών».

Τέλος, επεσήμανες ότι το «πακέτο» της ΕΕ παραβιάζει την κυριαρχία της Ουγγαρίας αναφορικά με το ενεργειακό μείγμα και το χαρακτήρισε «απαράδεκτο», ευχαριστώντας την Ελλάδα που, όπως είπε, «υιοθετεί μία τακτική προσέγγισης σε ενεργειακά ζητήματα».

