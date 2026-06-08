Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περισσότερα από 600 τετραγ. χλμ. εδαφών το 2026

Οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν ανακαταλάβει περισσότερα από 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους από τις αρχές του έτους, δήλωσε σήμερα ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας Ολεξάντρ Σίρσκι, σε μια ακόμα ένδειξη ότι αλλάζει η δυναμική ύστερα από χρόνια εδαφικών κερδών που κατέγραψε με βραδύ αλλά ασταμάτητο ρυθμό η Ρωσία.

Μόνο τον Μάιο, η Ουκρανία ανακατέλαβε 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα περισσότερα εδάφη απ’ ό,τι έχασε, δήλωσε ο Σίρσκι σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο Σίρσκι δεν διευκρίνισε πότε σημειώθηκαν αυτά τα εδαφικά κέρδη, δηλώνοντας ότι μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές της γραμμής του μετώπου των 1.200 χιλιομέτρων, οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να έχουν την πρωτοβουλία.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης τον περασμένο μήνα ότι η Ουκρανία έχε ανακαταλάβει περίπου 600 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2026.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει ανεξάρτητα τις αναφορές αυτές.

Ο ανεξάρτητος καθορισμός των γραμμών εδαφικού ελέγχου στην Ουκρανία είναι δύσκολος καθώς ο πόλεμος με μη επανδρωμένα οχήματα (drone) έχει δημιουργήσει μια εκτεταμένη έρημη «ζώνη θανάτου» κατά μήκος του μετώπου. Ωστόσο, ανεξάρτητες ομάδες που χαρτογραφούν το πεδίο της μάχης έχουν επίσης αναφέρει ότι η γενικότερη προέλαση των Ρώσων επιβραδύνεται ή ακόμα και αντιστρέφεται τους τελευταίους μήνες, για πρώτη φορά μετά την αποτυχημένη ουκρανική αντεπίθεση το 2023.

Ο Σίρσκι δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προσπαθούν να προελάσουν στο ανατολικό και νότιο τμήμα της χώρας, σημειώνοντας ότι ο αριθμός των καθημερινών συγκρούσεων στο πεδίο της μάχης έχει αυξηθεί σημαντικά και χαρακτηρίζοντας την κατάσταση στη γραμμή του μετώπου δύσκολη.

Η περιοχή γύρω από την πόλη Ποκρόφσκ, στην ανατολική Ουκρανία, την οποία η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει από τα μέσα του 2024, ήταν μεταξύ των περιοχών με τις πιο σφοδρές συγκρούσεις, δήλωσε ο ίδιος.

Το DeepState, ένα ανεξάρτητο, ουκρανικό πρόγραμμα χαρτογράφησης για την πεδίο των μαχών, έδειξε ότι το Ποκρόσφκ βρίσκεται υπό πλήρη ρωσικό έλεγχο εδώ και εβδομάδες. Η Ρωσία ισχυρίστηκε ότι το κατέλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο.

Ο Σίρσκι κατέδειξε επίσης τις περιοχές Ολεξαντρίφκα και Χουλιαϊπόλε, στο νοτιοδυτικό και νότιο τμήμα της χώρας, όπου σημειώνονται οι σφοδρότερες συγκρούσεις.

Τους πρώτους μήνες μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, οι ουκρανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν τμήματα εδαφών σε σειρά αντεπιθέσεων. Ωστόσο η μεγάλη αντεπίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία το 2023 απέτυχε και έκτοτε η Μόσχα καταγράφει σταδιακά κέρδη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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