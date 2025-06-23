«Η κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή είναι εξαιρετικά έκρυθμη και σύνθετη, ανησυχεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και προκαλεί σοβαρότατους τριγμούς στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφαλείας», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την άφιξή του στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Ιδιαίτερα θα αναφερθώ στο ζήτημα της τρομοκρατικής επίθεσης στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία, στη Δαμασκό, όπου έχασαν τη ζωή τους πιστοί», επεσήμανε και πρόσθεσε: «Πρόκειται για ένα τυφλό χτύπημα που αναδεικνύει την ένταση, αλλά και την ασυμμετρία στην απειλή, η οποία υπάρχει».

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε πως έχει προτείνει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ένα πλάνο 5 σημείων, «έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι παρούσα».

«Αυτό περιλαμβάνει:

- Πρώτον, την πολιτική λύση, η οποία θα έρθει μέσω του αυτοπεριορισμού και της αποκλιμάκωσης της έντασης.

- Δεύτερον, την προστασία όλων των αμάχων και προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

- Τρίτον, την έντονη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις διεργασίες, οι οποίες γίνονται τη στιγμή αυτή.

- Επιπλέον, θα πρέπει να μην ξεχνούμε τη Γάζα, γιατί όλα τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την προσπάθειά μας, έτσι ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα και επιπλέον ενίσχυση της Παλαιστινιακής Αρχής για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις διακυβεύσεις» ανέφερε ο κ. Γεραπετρίτης.

- Τα ζητήματα που συνδέονται με τη Μέση Ανατολή αφορούν επίσης τη Συρία, αφορούν τη Λιβύη, όπου παρατηρούνται αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Και είναι ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπορέσει να ελέγξει αυτές τις παράτυπες μεταναστευτικές ροές με οποιονδήποτε τρόπο. Και βέβαια πλήρης σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και ιδίως το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας», κατέληξε.

