Μητσοτάκης: Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και προϊόντα σούπερ μάρκετ

Η κυβέρνηση επιβάλλει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα σούπερ μάρκετ με ορίζοντα τριμήνου, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Δεν πρέπει αυτή η αναταραχή να οδηγήσει σε φαινόμενα κερδοσκοπίας», τόνισε ο πρωθυπουργός και επισήμανε πως: «Είμαστε σε επαγρύπνηση για περαιτέρω επιπτώσεις της κρίσης».

Τα έκτακτα μέτρα θα εξειδικεύσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σήμερα στις 2 το μεσημέρι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.