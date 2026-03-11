Διαφωνίες προκαλούν, πριν καν ανακοινωθούν αναλυτικά, τα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση για την καταπολέμηση της αισχροκέρδειας σε καύσιμα και τρόφιμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε νωρίτερα την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε καύσιμα και σε προϊόντα super market με ορίζοντα τριμήνου. Τα μέτρα θα ανακοινωθούν αναλυτικά στις 14:00 από τους αρμόδιους υπουργούς.

Σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) χαρακτηρίζει «προκλητική και ανήθικη» την κίνηση του κράτους, η οποία σύμφωνα με την Ομοσπονδία, αντί να μειώσει σε αυτή τη συγκυρία τον συντελεστή ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα καύσιμα «κοιτά να προστατεύσει τα υπέρογκα από τα καύσιμα έσοδά του και μάλιστα να τα αυξήσει (μιας και όσο αυξάνεται η τιμή αυξάνεται και ο ΦΠΑ) και ταυτόχρονα στρέφει την προσοχή των πολιτών στους πρατηριούχους, κίνηση που ερμηνεύεται τουλάχιστον προκλητική και ανήθικη».

Ενδεικτικά, με ΕΦΚ 0,70 €/λίτρο στη βενζίνη + 0,40 € ΦΠΑ (24% επί της συνολικής καθαρής αξίας του προϊόντος συμπεριλαμβανομένου του ΕΦΚ) το κράτος εισπράττει 1,10 ευρώ για κάθε λίτρο καυσίμου.

Η ΠΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι το κράτος «τιμωρεί τους πρατηριούχους που συγκρατούν τις τιμές όπως φαίνεται και από τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης κι έχουν ανεβάσει κατά πολύ λιγότερο τις λιανικές τιμές τους σε σχέση με τις αυξημένες τιμές που προμηθεύονται από τα διυλιστήρια». Στην ίδια ανακοίνωση η ΠΟΠΕΚ υποστηρίζει ότι σε περιπτώσεις ενεργειακής κρίσης άλλα κράτη μείωσαν ΕΦΚ και ΦΠΑ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα αναφέροντας το παράδειγμα παλαιότερα της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του Βελγίου, της Ιταλίας, της Κύπρου και σήμερα της Πορτογαλίας της Σλοβενίας της Ιταλίας και της Τουρκίας.

Παράγοντες του κλάδου των σούπερ μάρκετ, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν τις τελευταίες ημέρες ότι το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους όταν εφαρμόστηκε έπληξε και την αγορά και τους καταναλωτές, στρεβλώνοντας τον ανταγωνισμό. Τούτο διότι η βάση υπολογισμού ήταν το 2021 ακόμη και όταν οι συνθήκες της αγοράς είχαν αλλάξει σημαντικά, αλλά και διότι εμπόδιζε τα σούπερ μάρκετ να ασκήσουν εμπορική πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους εφαρμόστηκε για πρώτη φορά κατά την πανδημία σε περιορισμένο αριθμό αγαθών και διευρύνθηκε το 2022, ενώ η εφαρμογή του σταμάτησε από την 1η Ιουλίου 2025.

