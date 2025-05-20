Μητσοτάκης - ΟΗΕ: Η Ελλάδα φύλακας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας σε συνεργασία με όλες τις χώρες

Τη δέσμευσή του η Ελλάδα να παραμείνει φύλακας της ελεύθερης ναυσιπλοΐας, σε συνεργασία με όλες τις χώρες των Ηνωμένων Εθνών, εξέφρασε την Τρίτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη συζήτηση υψηλού επιπέδου για τη θαλάσσια ασφάλεια με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας.

Ο Πρωθυπουργός στην αρχή της ομιλίας του τόνισε ότι οι απειλές για τη θαλάσσια ασφάλεια είναι παγκόσμιες, και επηρεάζουν όλες τις χώρες ανεξαρτήτως αν έχουν ακτές ή όχι.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη σημασία της συνεργασίας, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους εξής συγκεκριμένους τομείς.

«Πρώτα απ’ όλα, χρειάζεται να αυξηθεί η κατανόηση σχετικά με οτιδήποτε έχει σχέση με τη ναυτιλία, την ασφάλεια, την οικονομία, το θαλάσσιο περιβάλλον. Ο μισός κόσμος θα κρύωνε, θα πάγωνε, ο άλλος μισός θα πεινούσε. Ζούνε σε ακραίες συνθήκες από την πανδημία, όπως είπαμε πριν, μέχρι δέχονται τρομοκρατικές επιθέσεις, πολεμικές επιθέσεις. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι χρειάζονται ασφάλεια και συνεχή εκπαίδευση».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη πάντα «βρίσκονται στο κέντρο όλων των παγκόσμιων προσπαθειών για την προστασία των ωκεανών μας και υπογράμμισε πως στηρίζουμε το Δίκαιο της Θάλασσας, αλλά και τις διεθνείς συνεργασίες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις που μας αφορούν όλους».

Η θαλάσσια ασφάλεια είναι σημαντική για την ασφάλεια όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας, γιατί πάνω από το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μετακινείται δια θαλάσσης, επισήμανε.

Πρόσθεσε πως η θαλάσσια ασφάλεια «προωθεί την πολιτική και οικονομική σταθερότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ευμάρεια όλων των λαών και όλο και περισσότερο συναντάμε ασύμμετρες απειλές όπως το παρεμπόριο, η τρομοκρατία, η πειρατεία, αλλά και υβριδικές απειλές, όπως κυβερνοεπιθέσεις που μπορεί να επηρεάσουν τα πλοία, τις συνδέσεις με τα λιμάνια και επίσης ακραίες καιρικές συνθήκες και η αύξηση στα επίπεδα των θαλασσών που όλο και ανεβαίνουν μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στα λιμάνια. Χρειαζόμαστε λοιπόν παγκόσμιες λύσεις γιατί μόνο μέσω της διεθνούς συνεργασίας θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε είτε σε κρατικό επίπεδο, είτε σε διεθνείς οργανισμούς, είτε στον ιδιωτικό τομέα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε πως η ναυτιλία είναι βασική αξία για τον ελεύθερο κόσμο. «Για να απολαμβάνουμε όλες αυτές της τις ελευθερίες της θάλασσας, να έχουμε απρόσκοπτη συνεργασία και σύνδεση ανάμεσα στις χώρες μας. Χρειαζόμαστε τη ναυτιλία και σήμερα χαίρομαι βλέποντας τη συμμετοχή όλων αυτών των χωρών ότι συμφωνείτε με αυτή την άποψη ότι μοιραζόμαστε την ίδια άποψη».

Ακόμα τόνισε ότι «Ελλάδα είναι μια χώρα, μία χώρα με τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο. Είναι ένα ναυτικό έθνος, όπως ξέρουμε, με παλιά ιστορία, πλούσια ναυτική ιστορία. Έχουμε χιλιάδες νησιά, Έχουμε από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές στον κόσμο. Μια μικρή χώρα όμως που ενώνει πολύ περισσότερους με τις θάλασσές».

