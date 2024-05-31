Στην Παιανία βρέθηκε την Παρασκευή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μετά την επίσκεψη στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις συνάντησε πολίτες στο κέντρο της πόλης.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι αυτές οι ευρωεκλογές έχουν μεγάλη σημασία.

«Με έχετε ακούσει πολλές φορές να επαναλαμβάνω γιατί πρέπει να υπάρχει σημαντική προσέλευση των πολιτών στην κάλπη. Ο λόγος είναι απλός: τα επόμενα 5 χρόνια θα παρθούν πολύ σημαντικές αποφάσεις στην Ευρώπη, που θα επηρεάσουν τις ζωές όλων μας, και θέλουμε τη Νέα Δημοκρατία πανίσχυρη στο Ευρωκοινοβούλιο, στα ευρωπαϊκά όργανα, να διαπραγματεύεται πάντα προς όφελος των Ελλήνων πολιτών ό,τι καλύτερο μπορούμε να πετύχουμε από την Ευρώπη», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε:

«Εξάλλου, δεν ξεχνάμε ότι εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήταν αυτός που έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη πριν από ακριβώς 45 χρόνια. Η Ευρώπη είναι παρούσα παντού στις ζωές μας, όχι μόνο γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των νόμων που ψηφίζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν καταρχάς συνδιαμορφωθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά γιατί η Ευρώπη μέσα από τις πολιτικές σύγκλισης είναι αυτή που μας έδωσε τη δυνατότητα να έρθουμε πιο κοντά στον μέσο ευρωπαϊκό όρο».

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης πως είναι αλήθεια ότι δεν αξιοποιήσαμε πάντα την Ευρώπη έτσι όπως θα έπρεπε.

«Και ήρθε αυτή η κυβέρνηση να επιταχύνει πάλι αυτή τη διαδικασία, να έρθουμε πιο κοντά στην Ευρώπη, σε όλα τα επίπεδα. Και, κυρίως, να οικοδομήσουμε και πάλι αυτό το οποίο είχαμε χάσει τα χρόνια της κρίσης: Την ελληνική αξιοπιστία και την ελληνική υπερηφάνεια. Όταν προσέρχομαι σήμερα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μας αντιμετωπίζουν πια ως το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, μας αντιμετωπίζουν, αντίθετα, ως την ευχάριστη έκπληξη της Ευρώπης ως προς τις οικονομικές μας επιδόσεις. Και αυτό, προφανώς, μας δίνει άλλη δύναμη και άλλες δυνατότητες».

Ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε από τους πολίτες αυτή την τελευταία εβδομάδα να εστιάσουν στο στόχο να πείσουν εκείνους που ψήφισαν ΝΔ στις εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου ότι πρέπει να προσέλθουν στην κάλπη και να ξανακάνουν ακριβώς το ίδιο.

«Διότι ουσιαστικά αυτόν τον έναν χρόνο δεν έχουμε κάνει τίποτα διαφορετικό από το να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Και δεν είναι τώρα η ευκαιρία, αυτές οι ευρωεκλογές, ούτε για την έκφραση οποιασδήποτε επιμέρους δυσαρέσκειας, ούτε για οποιοδήποτε παράπονο.

Τώρα χρειαζόμαστε πρώτα και πάνω από όλα τη συσπείρωση των φίλων της Νέας Δημοκρατίας για να πετύχουμε τον στόχο μας:

Να είμαστε το βράδυ των εκλογών πάλι οι μεγάλοι νικητές, με ένα ποσοστό τέτοιο το οποίο δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμφισβητήσει όχι την πολιτική μας κυριαρχία -αυτή διαμορφώθηκε με την δική σας ψήφο στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2023-, να μην τους δώσουμε κυρίως τη δυνατότητα να ξαναρχίσουν να μιλούν με μια γλώσσα την οποία η ελληνική κοινωνία έχει απορρίψει», υπογράμμισε.

Και συμπλήρωσε:

«Διότι αυτό το οποίο ακούμε σήμερα από την αντιπολίτευση, δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό το οποίο ακούγαμε όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Μπορεί να έχουν ένα καινούργιο επικοινωνιακό περιτύλιγμα, ο λόγος τους όμως εξακολουθεί να διακρίνεται από διχασμό, από τοξικότητα, από λαϊκισμό και από υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.

Θέλω να τους στείλουμε ένα μήνυμα το οποίο δεν θα είναι μόνο μήνυμα στήριξης της Νέας Δημοκρατίας, θα είναι και ένα δεύτερο μήνυμα ότι δεν θα ξαναγυρίσουμε ποτέ στη δύσκολη περίοδο, στην τραυματική περίοδο των μνημονίων, διότι εκεί ακριβώς μας οδηγούν οι ανέξοδες υποσχέσεις τους. Έχει, λοιπόν, μεγάλη σημασία το βράδυ της 9ης Ιουνίου, σε μια εβδομάδα από τώρα».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι σε αυτή την τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περιόδου και θα συνεχίσει να γυρίζει σε όλη την Ελλάδα μέχρι και την τελευταία μέρα.

«Θα βρεθώ στην Κρήτη αύριο και μεθαύριο, μετά στη Μακεδονία, για να μιλώ αφενός για τα επιτεύγματα αυτή της κυβέρνησης, αφετέρου για την ανάγκη η φωνή της Ελλάδας να είναι ισχυρή στην Ευρώπη την επόμενη μέρα. Ξέρουμε πώς να διαπραγματευόμαστε στην Ευρώπη.

Το αποδείξαμε με το Ταμείο Ανάκαμψης, με τη μεταναστευτική μας πολιτική, με τις παρεμβάσεις μας σε πολλά επίπεδα ευρωπαϊκής πολιτικής, όπου πια η Ελλάδα δεν μιλάει μόνο έχοντας υπόψιν το τι συμφέρει την πατρίδα μας, αλλά συνδιαμορφώνει συνολικά ευρωπαϊκές πολιτικές. Το ίδιο θα κάνουμε και μετά την 9η Ιουνίου», ανέφερε.

Και τόνισε:

«Πάμε, λοιπόν, να φροντίσουμε πρώτα και πάνω από όλα να συσπειρώσουμε τη δική μας βάση, να πολεμήσουμε την αποχή και αυτή την αίσθηση αδιαφορίας ότι αυτές οι ευρωεκλογές δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτό χρειάζομαι τη βοήθεια όλων σας: Των βουλευτών μας, οι οποίοι θα πρέπει αυτή τη φορά να τρέξουν και να αγωνιστούν χωρίς το άγχος του σταυρού, των κομματικών μας στελεχών, κυρίως της καθεμίας και του καθενός ξεχωριστά»

Ο κ. Μητσοτάκης απευθύνθηκε και στα νέα παιδιά που ψηφίζουν για πρώτη φορά. Καταρχάς τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στις εξετάσεις.

«Ένας δύσκολος δρόμος, ένας όμορφος αγώνας, εμείς στηρίζουμε πρώτα και πάνω από όλα τη δημόσια παιδεία. Θέλουμε να δώσουμε στα νέα παιδιά την ευκαιρία να σπουδάσουν σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο όπου δεν θα κάνουν κουμάντο οι «μπαχαλάκηδες», αλλά αυτοί οι οποίοι πρεσβεύουν τη γνώση και την ελευθερία της έκφρασης.

Άρα, και στα νέα παιδιά, θέλω να θυμίσω ότι ψηφίζουν για πρώτη φορά σε αυτές τις εκλογές τα παιδιά που είναι γεννημένα το 2007, να συμμετέχουν και αυτά στις εκλογές. Είδατε; Σας κάνει να αισθανόμαστε λίγο μεγάλοι μερικές φορές, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, εμείς εμπιστευόμαστε την νέα γενιά», ανέφερε και επεσήμανε:

«Θυμάστε που έλεγαν πριν από τις εκλογές, «δεν πάει καλά η Νέα Δημοκρατία στη νέα γενιά» και ήρθαν τα αποτελέσματα και τους διέψευσαν. Για τη νέα γενιά αγωνιζόμαστε, για εσάς, για τα νέα παιδιά, για να ζήσετε μία ζωή καλύτερη από αυτή των γονιών σας».

Πηγή: skai.gr

