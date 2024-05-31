Νέο προεκλογικό σποτ με τίτλο «Καλύτερη Ζωή Τώρα» έφερε στη δημοσιότητα ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της ευρωκάλπης της 9ης Ιουνίου, με τον Στέφανο Κασσελάκη να ξεκινάει με τις φράσεις «Κάτι αλλάζει - Ένα κίνημα γεννιέται».

«Για μια πατρίδα στην οποία θέση στο φως δεν θα έχουν πάντα οι άλλοι. Για μια πατρίδα που θα παρέχει σε όλους τους πολίτες κοινωνική προστασία, ασφάλεια και ευκαιρίες, ώστε να προκόψουν, να πετύχουν, να ανθίσουν», συνεχίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, για να καταλήξει:

«Εμείς βάλαμε το σπόρο. Τώρα σε χρειάζομαι, σε χρειαζόμαστε στην κάλπη. Η αναγέννηση της αξιοπρέπειας και της περηφάνειας μας είναι στο χέρι σου.

Δείτε το νέο σποτ:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.