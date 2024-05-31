Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: Ναπολέων Βοναπάρτης- Μέρος Γ΄

Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει ο Άρης Πορτοσάλτε με καλεσμένο τον κύριο Κωνσταντίνο Κολιόπουλο είναι αφιερωμένη στην ζωή του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στις τέσσερις εκπομπές που την αποτελούν θα παρακολουθήσουμε την πορεία του από τη γαλλική επανάσταση έως τη στέψη του ως Αυτοκράτορας των Γάλλων.

Πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα που υπήρξε ευφυής στρατηγός, πολιτικός, υπερασπιστής ελευθεριών, μεταρρυθμιστής αλλά και ο στρατηλάτης που αιματοκύλησε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στην εκπομπή της Κυριακής 26 Μαΐου στην έναρξη του τρίτου μέρους του κύκλου των εκπομπών η συζήτηση ξεκίνησε με τους Μαμελούκους, το στρατό της Αιγύπτου και πως ο Ναπολέοντας είχε πάρει κάποιους από αυτούς στην υπηρεσία του και ανάμεσα τους ξεχώρισε τον Ρουστάμ έναν Γεωργιανό Μαμελούκο που για τα επόμενα 15 χρόνια θα ήταν ο έμπιστος φύλακας του. Συνέχισαν την συζήτηση με το αδιέξοδο που είχε βρεθεί η Αυστρία από την συμπεριφορά του Ναπολέοντα οδηγώντας στην μάχη του Ουλμ. Εκεί οι γαλλικές δυνάμεις συνέτριψαν το στρατό της Αυστρίας και στην συνέχεια ο κ. Πορτοσάλτε με τον κ. Κολιόπουλο αναφέρθηκαν στην μάχη του Άουστερλιτς όπου οι Γάλλοι νίκησαν το στρατό των Αυστριακών και των Ρώσσων συμμάχων τους, αναγκάζοντας τους Αυστριακούς να ζητήσουν ειρήνη και τους Ρώσσους να αποσυρθούν. Επίσης αναφέρθηκαν στα θεσμικά του Ναπολέοντα και τον Ναπολεόντειο κώδικα ο οποίος συντάχθηκε από επιτροπή που όρισε ο ίδιος και επηρέασε όχι μόνο την Γαλλία αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη. Ενώ στην πορεία ακολούθησε η αιματηρή μάχη του Άιλαου εναντίον του τσαρικού στρατού, η νίκη στη μάχη του Φρίντλαντ, και η συμφωνία με τον Ρώσο αυτοκράτορα Αλέξανδρος Α'. Στο τέλος της εκπομπής αναφέρθηκαν στην θέση της Οθωμανικής αυτοκρατορίας που εκείνη την περίοδο παρακμάζει και μας εξηγούν πως η Κωνσταντινούπολη κατάφερε να σώσει τους Τούρκους.

Μην χάσετε το τέταρτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στον Ναπολέοντα Βοναπάρτη του ιστορικού ραδιοφωνικού ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ 100.3, την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 9 το πρωί.

Την επιστημονική επιμέλεια έχει ο κύριος Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή

